7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (14. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Určitě hledáte ty nejrůznější způsoby, pomocí kterých byste si dokázali zpříjemnit současnou situaci. V tomto vám dokáže pomoci aplikace Learn Arabic for Beginners. Ta vás totiž bude učit arabštinu, kterou vezme od samotných začátků. Projedete si tedy gramatiku, abecedu a řadu dalších záležitostí, díky čemuž se za chvíli plně ponoříte do tohoto cizího jazyka.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Learn Arabic for Beginners 1 Aplikace se slevou-Learn Arabic for Beginners 5 Aplikace se slevou-Learn Arabic for Beginners 4 Aplikace se slevou-Learn Arabic for Beginners 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Learn Arabic for Beginners 2 Vstoupit do galerie

Jestliže se považujete za milovníka baseballu a rádi byste si tento herní zážitek připomínali i na vašem iPhonu či iPadu, rozhodně by vám neměla chybět hra R.B.I. Baseball 20. V tomto titulu se přímo ponoříte do tajů této hry a vaším úkolem samozřejmě bude, abyste se dokázali vypořádat s vašimi oponenty a vyhráli co nejvíce zápasů.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-R.B.I. Baseball 20 1 Aplikace se slevou-R.B.I. Baseball 20 5 Aplikace se slevou-R.B.I. Baseball 20 4 Aplikace se slevou-R.B.I. Baseball 20 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-R.B.I. Baseball 20 2 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký spolehlivý nástroj, který by vám dokázal pomoci s úpravou videa, možná by se vám mohla hodit aplikace MovieMarkup. S pomocí této aplikace totiž můžete přidat různé anotace, obrázky, zvuky a řadu dalších objektů do vašeho videa. MovieMarkup navíc plně podporuje Apple Pencil.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-MovieMarkup 1 Aplikace se slevou-MovieMarkup 5 Aplikace se slevou-MovieMarkup 4 Aplikace se slevou-MovieMarkup 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-MovieMarkup 2 Vstoupit do galerie

Jste studentem, redaktorem, historikem, autorem, nebo se věnujete například podcastům? V takovém případě by se vám určitě mohla hodit spolehlivá aplikace You Record Pro. Ta totiž funguje jako lepší diktafon a dokáže nahrávat mluvené slovo ve vysoké kvalitě.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-You Record Pro 5 Aplikace se slevou-You Record Pro 4 Aplikace se slevou-You Record Pro 3 Aplikace se slevou-You Record Pro 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-You Record Pro 1 Vstoupit do galerie

Hledáte nějakou hru, která by dokázala reprezentovat perfektní příběh plný lásky? V takovém případě byste se přinejmenším měli podívat na hru My City : Love Story. V tomto titulu se totiž naproti sobě nastěhuje muž a žena, kteří se posléze stanou přáteli a začnou spolu budovat vztah.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-My City Love Story 1 Aplikace se slevou-My City Love Story 5 Aplikace se slevou-My City Love Story 4 Aplikace se slevou-My City Love Story 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-My City Love Story 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Design & Flyer Creator Pro se můžete doslova ponořit do světa designu. Tento nástroj vám umožní jednoduše vytvářet různé návrhy, plakáty, pozvánky, prezentace, vizitky a řadu dalších. V rámci aplikace navíc naleznete rozsáhlou knihovnu, která vám s tvorbou designu značně pomůže.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Design & Flyer Creator Pro 1 Aplikace se slevou-Design & Flyer Creator Pro 4 Aplikace se slevou-Design & Flyer Creator Pro 3 Aplikace se slevou-Design & Flyer Creator Pro 2 Vstoupit do galerie

V dnešní době je nesmírně důležité, abyste na internetu vysoce dbali na vaše soukromí. S tímto vám dokáže pomoci kvalitní VPN klient. Zakoupením aplikace Lifetime Premium VPN PRO získáte perfektní VPN službu. Její výhoda tkví v tom, že si ji stačí zakoupit pouze jednou a máte vystaráno.

Původní cena: 629 Kč (499 Kč)