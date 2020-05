Na iOS míří brutální retro hříčka Pico Hero

Uznáváme, že stařičkých retro hříček se na nás valí ze všech stran přehršel a pravděpodobně se jedná o nový trend, který jen tak neodezní. Na druhou stranu se ale v mnoha případech jedná o poctivé a kvalitní hry, které zabaví na pěkně dlouhou dobu a především nabízí alternativu ke klasickým AAA titulům. Výjimkou v tomto případě není ani Pico Hero, akční a poměrně brutální hra, která nikomu nic nedaruje a nabízí celou řadu zajímavých herních mechanik.

Pokud se poohlížíte po nějaké kreativnější a neméně akční hře, která by vám zkrátila čas doma a zároveň by potrápila i vaše mozkové závity, Pico Hero je vaší první zastávkou. Ač se v principu jedná o obyčejnou retro pixelovou střílečku, kde kosíte jednoho nepřítele za druhým, skýtá celou řadu pozoruhodných herních mechanik. K dispozici budete totiž mít pořádný arzenál zbraní a je jen na vás, zda si k ruce vezmete bazuku nebo kulomet. Stejně tak není třeba manuálně střílet, hra vše udělá za vás a vy v podstatě jen pohybujete svým hrdinou. Nebude však jen ničit a demolovat, cestou budete sázet stromy, zachraňovat své zvířecí přátele a především řešit logické hádanky. Ať už to zní jakkoliv ujetě, vývojářům se povedlo zkombinovat absolutní chaos s Animal Crossing.

Pochopitelně nebudou chybět ani bossové a nejrůznější speciální nepřátelé, kteří vám budou ztrpčovat cestu. Hra totiž nabízí 100 úrovní a každá z nich je svým způsobem unikátní a jedinečná. O to zajímavější však je, že dohráním hra zdaleka nekončí, ale naopak začíná. Díky editoru si můžete tvořit vlastní levely, upravovat strukturu a vytvářet si de facto vlastní příběh. Pokud máte tedy zálusk na nějaký netradiční titul, který vás zabaví na hodně dlouhou dobu a zároveň kombinuje dvě takřka protikladné věci, Pico Hero je ideální volbou. Doporučujeme tedy zamířit na App Store a tuto pozoruhodnou hru si úplně bezplatně stáhnout.