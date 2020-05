Možná jste si všimli, že po opuštění aplikace Fotoaparát na vašem iPhonu či iPadu dojde k resetování nastavení. To znamená, že jakmile aplikaci opustíte, tak se opět nastaví výchozí režim Foto. Tak stejně to je i v případě, že aktivujete nějaký filtr, anebo třeba zapnete Live Photos. Ve všech případech dojde po opuštění k nastavení výchozího nastavení, což nemusí být pro naprosto všechny uživatele vyhovující. V iOS (a iPadOS) lze naštěstí tuto předvolbu změnit a nastavit, aby se režim, filtr a nastavení Live Photos po opuštění Fotoaparátu zachovaly. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak kompletně zachovat nastavení aplikace Fotoaparát při jeho opuštění

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu nastavit, aby se nastavení aplikace Fotoaparát po opuštění zachovalo, tak prvně přejděte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Fotoaparát, kterou rozklikněte. Zde poté stačí, abyste úplně nahoře klepnuli na možnost Zachovat nastavení. Po rozkliknutí této možnosti se zobrazí celkem tři možnosti s přepínači, u kterých si zachování nastavení můžete nastavit. V případě, že chcete zachovat režim fotoaparátu (například Čtverec, Video, Zpomalený režim, atp.), tak aktivujte první možnost s názvem Režim fotoaparátu. V případě, že chcete zachování nastavení filtru, nasvícení či třeba hloubky ostrosti, tak aktivujte Kreativní ovládání. A v případě, že chcete zachovat nastavení Live Photos, tak stačí aktivovat poslední možnost s názvem Live Photo.

Pokud se vrátíte zpět do sekce Fotoaparát, tak si zde můžete nastavit mnoho různých nastavení, které se Fotoaparátu týkají. K dispozici je například aktivace mřížky, skenování QR kódů, nastavení kvality videa či zpomaleného záznamu či nahrávání sterea. Nechybí ani možnost pro nastavení formátů (kompatibilní – JPG, efektivní – HEIC), společně s možností pro nastavení HDR a ponechání původních fotografií.