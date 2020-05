7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (13. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte nějakou parádní hru, se kterou byste si mohli zpříjemnit současné večery, určitě byste se přinejmenším měli podívat na Lost in the Dungeon. Jedná se o zajímavý RPG titul, který si zakládá na karetním systému. Vaším úkolem je přežít v řadě těžkých žalářů a získat ty nejlepší věci, které vás udělají ještě silnějším.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Lost in the Dungeon 5 Aplikace se slevou-Lost in the Dungeon 4 Aplikace se slevou-Lost in the Dungeon 3 Aplikace se slevou-Lost in the Dungeon 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Lost in the Dungeon 1 Vstoupit do galerie

Co takhle si nějakým originálním, zajímavým a vtipným způsobem vyzdobit vaši fotografii? Přesně tohle vám umožní aplikace DonDon – Draw with Emojis, pomocí které můžete přidat řadu nejrůznějších emotikon do vašich snímků.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-DonDon - Draw with Emojis 1 Aplikace se slevou-DonDon - Draw with Emojis 5 Aplikace se slevou-DonDon - Draw with Emojis 4 Aplikace se slevou-DonDon - Draw with Emojis 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-DonDon - Draw with Emojis 2 Vstoupit do galerie

Ve hře Cosmic Frontline AR se vrhnete přímo do akce kosmických válek. Hlavní výhodou této hry ale je, že dokáže plně využít rozšířenou realitu (AR) a doslova vás tak vtáhnout do samotného příběhu a bitvy. Vaším úkolem bude kolonizovat nové světy, stavět masivní vesmírné lodě a připravit se na tu největší válku, kterou kdy galaxie zažila.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Cosmic Frontline AR 1 Aplikace se slevou-Cosmic Frontline AR 5 Aplikace se slevou-Cosmic Frontline AR 4 Aplikace se slevou-Cosmic Frontline AR 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Cosmic Frontline AR 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Web Inspect for iPhone cílí především pro webové vývojáře, kteří potřebují své projekty testovat i na jablečném telefonu. Tato aplikace vám totiž umožní otevřít zdrojový kód webu, případně jej upravit a sdílet. Díky tomu můžete v okamžiku vidět zmiňované změny a testovat tak web přímo na iPhonu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Awesome Voice Recorder X PRO získáte perfektní nástroj, který vám umožní nahrávání zvuku či hlasu. Tato aplikace přímí cílí například na reportéry, studenty, podnikatele a další, kterým poskytne jedno z nejlepších řešení na trhu. Aplikace si navíc rozumí i s Apple Watch, přes které můžete celé nahrávání ovládat.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Awesome Voice Recorder X PRO 1 Aplikace se slevou-Awesome Voice Recorder X PRO 4 Aplikace se slevou-Awesome Voice Recorder X PRO 3 Aplikace se slevou-Awesome Voice Recorder X PRO 2 Vstoupit do galerie

Jestliže se považujete za fanouška logických her a každá z nich je pro vás procházka růžovým sadem, rozhodně byste měli vyzkoušet titul Boxed In. V této hře totiž ovládáte robota, který posouvá různé boxy, a musíte se s ním dostat na požadované místo. Ačkoliv to celkově zní jednoduše, nenechte se zmást. Hra nabízí několik úrovní a můžete si být rovnou jistí, že se po čase pořádně zapotíte.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Boxed In 1 Aplikace se slevou-Boxed In 5 Aplikace se slevou-Boxed In 4 Aplikace se slevou-Boxed In 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Boxed In 2 Vstoupit do galerie

Natáčíte často videa, která následně publikujete na různé sociální sítě? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohla zaujmout aplikace Cut Video Editor for Instagram. Tento nástroj vám totiž pomůže s úpravou videa, jenž přímo optimalizuje pro danou sociální síť. Aplikace vám vaše videa připraví pro Instagram, Snapchat, TikTok a Facebook.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)