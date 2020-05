Jak se vyhnout dlouhým frontám při vyzvedávání objednávky u Alzy

Komerční sdělení: Internetové nákupy jsou bezesporu skvělá věc, která nám dokáže ušetřit spoustu času. Problém však může nastat ve chvíli, kdy se rozhodneme pro osobní vyzvednutí objednávky na pobočce prodejce a stejný nápad dostane zároveň i celá řada dalších zákazníků. Aby byla doba potřebná pro vyzvednutí objednávky co možná nejkratší, vymyslela Alza.cz parádní vychytávku ve své mobilní aplikaci, kterou budete zaručeně milovat.

Princip celé funkce je naprosto jednoduchý. Stačí si jen nainstalovat mobilní aplikaci Alzy a přes tu v případě vyzvednutí zboží na pobočce s předstihem upozornit obchod, že se blížíte a „aktivujete“ proces vyzvednutí. Jakmile tak učiníte, obchod začne vaši objednávku připravovat k výdeji a to i přesto, že ještě nejste fyzicky na prodejně. Vám pak už jen stačí dorazit, vyčkat na číslo, pod kterým se objednávka skrývá a máte po starostech. Jak celá paráda funguje se můžete podívat ve videu níže, kde najdete i podrobný návod na to, jak funkci využít. Pokud tedy často na Alze nakupujete a volíte osobní vyzvednutí na pobočce, aplikace by ve vašem telefonu neměla chybět.