7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Duplicate File Doctor slouží pro proskenování vašeho Macu a případnému odstranění duplicitních souborů. Někdy se totiž může stát, že se vám některé soubory případně sejdou dvakrát či víckrát a pouze zabírají cenné místo na disku. V takovém případě je nejjednodušší sáhnout po ověřené aplikaci, která vám s tímto problémem pomůže.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o funkci měsíce, aktuální lunární fázi, nebo byste naopak do těchto vod rádi zavítali, určitě byste neměli promeškat dnešní akci na aplikaci Deluxe Moon HD – Moon Phase Calendar. Tato aplikace vás na první pohled nadchne svým perfektním designem a poskytne vám řadu informací o stavu měsíce, přičemž ani nevyžaduje připojení k internetu.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou spolehlivou a kvalitní aplikaci, která by vám dokázala pomoci se správou vašeho osobního či rodinného rozpočtu a postarala se o vaše finance, možná by vás mohla zaujmout Money Pro: Personal Finance. V rámci tohoto nástroje si totiž povedete záznamy o vašich výdajích a příjmech, budete si do kalendáře značit nadcházející platby a získáte tak perfektní kontrolu nad vašimi financemi.

Původní cena: 749 Kč (299 Kč)

Pokud máte v oblibě poker a rádi si čas od času zahrajete některou z těchto karetních her, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na Mojo Video Poker. Tato hra vám nabízí hned čtyři pokerové hry, které si můžete zahrát bez jakéhokoliv hazardu. Jak jednotlivé hry vypadají si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Vizitka se dá označit za jakýsi způsob reprezentace firmy či podnikatele. Je velice důležité, aby samotná vizitka vypadala dobře a perfektně tak reprezentovala jméno jenž nese. Aplikace InstaCards – Business Card vám nabídne okolo 300 šablon, pomocí kterých si můžete vytvořit svou perfektní vizitku a případně na ni přidat vlastní obrázek, QR kód a text.

Původní cena: 249 Kč (229 Kč)

Zakoupením aplikace Suite Templates for MS Office získáte řadu perfektních šablon pro aplikace z kancelářského balíčku Microsoft Office. Jednotlivé šablony jsou navíc rozřazeny hned do sedmnácti kategorií, díky čemuž v momentě najdete potřebný design.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

Ve strategické hře Dawn of Man se podíváte na do roku 10 tisíc let před naším letopočtem. Vaším úkolem totiž bude kontrolovat skupinu prvních vyspělých lidí, což se samozřejmě neobejde bez různých problémů. Na ty ale narazíte hned v několika případech. O vaše lidi se totiž budete muset postarat, což se neobejde bez lovu a sběru surovin.