Na Apple Arcade míří tahové RPG The Otherside

Od posledního přírůstku do jablečné služby Apple Arcade uběhla již nějaká doba a fanoušci dlouho vyhlíželi další titul, kterým by si krátit čas doma. Naštěstí Apple prosby hráčů vyslyšel a přichází s další příjemnou jednohubkou, která vás přiková k obrazovkám na pěkně dlouhou dobu. Jedná se o tahové strategické RPG The Otherside, které může svým zasazením a tématem částečně připomíná legendární Stranger Things. Nenechte se však zmýlit, tady vás budou příšery pronásledovat na každém kroku a bude záležet jen na vaší taktice.

Fotogalerie the otherside 2 the otherside 3 the otherside 4 the otherside 5 +3 Fotek the otherside 6 the otherside Vstoupit do galerie

Pokud jste dohráli všechny dostupné tituly na Apple Arcade a vyhlížet nějaký nový přírůstek, který vás zase na nějakou dobu zabavil, máme pro vás dobrou zprávu. Jablečná společnost totiž neváhala a přispěchala s další hrou, kde si tentokrát střihneme roli přeživších po útoku jakýchsi interdimenzionálních bytostí. Představte si Stranger Things, jen s tím rozdílem, že se oba světy prolnuly a nestvůry se snaží podmanit dimenzi lidí. Příliš brutální akci ale nečekejte, The Otherside spoléhá výhradně na strategický postup, který se podobá deskovým hrám. Budete tak hrát po tazích a zároveň řešit nejrůznější hádanky, které vám budou ztrpčovat cestu. Nechybí boj s monstry, plnění úkolů a vylepšování svých hrdinů. Po celém herním světě navíc naleznete celou řadu předmětů, které vám výrazně ulehčí postup vpřed a možná vám zajistí i nějakou tu taktickou výhodu.

Ač by se mohl zdát opak, The Otherside dokáže místy pořádně vylekat a postrašit. Díky hutné atmosféře a špatné viditelnosti totiž nikdy nevíte, co na vás vyskočí ze stínů a jak se s onou věcí vypořádáte. Každá z postav bude mít na druhou stranu užitečné schopnosti, které můžete v boji využít, nebo případně podle potřeby přepínat mezi hrdiny. Pokud tedy máte pro strach uděláno a strategický postup vám není cizí, rozhodně doporučujeme zamířit na Apple Arcade a dát této unikátní hře šanci. Na hezkých pár desítek hodin vás pravděpodobně zabaví a díky rozlehlému a propracovanému hernímu světu na vás čeká i poměrně hutný a dlouhý průzkum.