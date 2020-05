Jak dostat články z LsA a dalších magazínů do BMW iDrive

Ať už čekáte na svou ženu v luxusní sedmičce nebo na kamaráda až vyrazíte na okruh provětrat svá emka, vždy se hodí nějaká ta možnost, jak si ukrátit čekání. Pokud máte nějaké z novějších vozidel BMW, pak je vybaveno systémem iDrive s podporou BMW Connected. Díky této službě můžete propojit váš telefon nebo počítač přímo s vozidlem. V rámci iDrive najdete také možnost Zprávy a také možnost Vlastní zprávy. Zatímco zprávy jsou unifikované a přináší agenturní novinky, v rámci sekce Vlastní zprávy si můžete zvolit vlastní zdroje a číst přímo v iDrive například články z Letem světem Applem.

Vše, co je potřeba pro to, abyste mohli mít zprávy z vašeho oblíbeného magazínu přímo ve svém voze, je mít novější verzi iDrive podporující služby BMW Connected a účet vytvořený na této službě. Následně se stačí přihlásit přes webové rozhraní do BMW Connected. Bohužel není možné přidat zdroj zpráv přes aplikaci a musíte to udělat jedině přes web. V rámci rozhraní BMW Connected si zvolte možnost Remote Services a následně zdroj zpráv. Nyní již jen stačí zadat feed vašeho oblíbeného webu, tedy v případě LsA například http://letemsvetemapplem.eu/feed.xml. Jakmile máte hotovo, můžete zvolit možnost uložit a přesunout se do svého vozu.

V rámci iDrive rozhraní ve vašem vozidle zvolte možnost Connected a zde zvolte položku Moje zprávy. Nyní se jednoduše přihlaste do svého profilu BMW Connected (stačí pouze jednou a zvolit možnost pamatovat si mě) a následně zvolte zdroj, který jste si přidali. Nyní si můžete během čekání na jízdu číst zprávy, listovat mezi nimi anebo si je například poslat do mailu, případně je poslat do mailu svým kamarádům. Pokud si tedy chcete zkrátit v autě čas, můžete využít čtení novinek z LsA i v rámci iDrive.