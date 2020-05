Apple Watch jsou stále suverénně nejprodávanějšími chytrými hodinkami světa

O nebývalém a mnohdy překvapujícím růstu jablečných Apple Watch píšeme takřka pravidelně, avšak pandemie koronaviru prodeje snad ještě popohnala a udělala z hodinek zlatý důl. Zájem ze strany zákazníků se dá přičítat mnoha věcem, avšak jednou z nich bude pravděpodobně i zdravotní faktor a schopnost hodinek rozpoznat celou škálu chorob. Tím se totiž výrazně liší od konkurence, což napomohlo také zvýšení tržního podílu, jenž konečně překonal 50%. Díky tomu se Apple Watch staly dominantními chytrými hodinkami a tvoří nadpoloviční většinu všech dodaných kusů.

Pokud se dá o jablečných Apple Watch něco tvrdit, pak je to jen to, že se jedná snad o největší hit od dob prvního iPhonu. Ač totiž první generace nevypadala příliš revolučně a spíše vylepšovala to, o co se konkurence snažila již nějakou dobu, postupně se z hodinek stal fenomén, který nabývá na síle a pomalu drtí všechny ostatní výrobce. Jablečné hodinky si pro sebe za první tři měsíce letošního roku totiž zajistily neuvěřitelný 55% podíl na trhu s chytrými hodinkami a oficiálně se staly dominantní hnací silou. A není divu, trh celkově roste raketovým tempem a meziročně poskočil o 20.2%. Zatímco loni se za stejné období prodalo 11.4 milionů kusů hodinek, letos to bylo již 13.7 milionů, alespoň tedy soudě dle výzkumné společnosti Strategy Analytics. Jeden z analytiků se podělil o svůj názor a tvrdí, že hnacím motorem je zejména monitorování zdravotního stavu a cvičení, což z Apple Watch i konkurenčních zařízení činí první volbu zákazníků.

Co se samotných Apple Watch týče, jejich prodeje jsou takřka nezastavitelné. Mezi lednem a březnem letošního roku se prodalo 7.6 milionů kusů, což znamená 22.6% nárůst oproti předchozímu roku a tržní podíl se díky tomu zvýšil z 54 na 55%. Apple tak v podstatě podle Neila Mawstona, výkonného ředitele Strategy Analytics, de facto vlastní polovinu trhu. A není divu, jablečná společnost se sice oficiálními čísly přímo nechlubí a z velké části se jedná o odhady maloobchodů a dalších prodejních kanálů, ale příjmy mluví za vše. Jen z odvětví nositelných zařízení totiž Apple zinkasoval 6.3 miliardy dolarů, což představuje 22.5% skok oproti témuž období v minulém roce. Špatně na tom však není ani Samsung, největší konkurent jablečné společnosti, který dodal 1.9 milionů hodinek, tedy meziročně o 11.8% více. Na paty mu ale šlape rostoucí společnost Garmin, jež dodala 1.1 milionů kusů, o 37.5% více než předchozí rok, a stala se třetím nejsilnějším výrobcem s 8% tržním podílem. Prodeje se mají sice v druhém čtvrtletí podle Strategy Analytics částečně propadnout díky opožděným následkům koronaviru, ale brzy by měl celý trh opět zažívat růstové období.