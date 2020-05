7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (11. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

S pomocí aplikace Status Art – Custom wallpaper Bar effects můžete velice jednoduše a rychle změnit design horního panelu na vašem iPhonu. Jak můžete v níže přiložené galerii vidět, jednoduše vám stačí zvolit preferovaný design, který se následně sám integruje.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Máte chuť na skutečně pořádnou herní pecku, která přináší řadu tajemství a dokáže vás téměř okamžitě vtáhnout do děje? V tomto případě vám mohu pouze doporučit titul Gone Home, ve kterém se ocitnete v roli člověka, který se po roce v zahraničí konečně vrací domů. Problém ale nastane v momentě, kdy naleznete váš rodný dům úplně prázdný a musíte vyřešit, kde zmizela vaše rodina a co se skrývá za jejich zmizením.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Ve strategické RPG hře Baldur’s Gate II: EE budete hrát za svého hrdinu, který nemá zrovna lehký život. Byli jste totiž uneseni, uvězněni a mučeni čarodějem jménem Irenicus, který se pokouší ukrást veškerou vaši moc. Vaším úkolem je zlu vzdorovat a nastolit pořádek, nebo si můžete vybrat temnější cestu a stát se samotným pánem zla.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Vytváříte rádi obrázky, do kterých si zapisujete různé citáty a text? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohla zaujmout aplikace Instant Noodles: Original. Pomocí tohoto nástroje je totiž neuvěřitelně snadné přidat zmiňovaný text do vašeho obrázku, přičemž se vám nabízí řada možností pro samotné přizpůsobení.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte spolehlivý nástroj, který by se dokázal postarat o vylepšení vašich průměrných fotek, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci VisualX Photo Editor & Effects. Tato aplikace vám nabídne širokou řadu těch nejrůznějších efektů, filtrů a samozřejmě nechybí základní možnosti pro úpravu jako oříznutí, rotace a další.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Určitě máte ve svém životě řadu nejrůznějších úkolů a seznamů, na které si zkrátka nemůžete dovolit zapomenout. Z tohoto důvodu není na škodu si vaše poznámky zapsat. V tomto vám může pomoci aplikace Almost Done – To Do List, ve které si můžete vytvářet nejrůznější seznamy a zapisovat si tak úkoly do budoucna.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jak již samotný název napovídá, v simulátor City Airplane Pilot Flight „usednete“ do kokpitu letadla a zhostíte se tak role pilota. Tato 3D hra vám nabízí perfektní zážitek, kdy si můžete létat nad městem a užít si spoustu zábavy. Vaším úkolem bude plnit různé mise, trénovat přistání a řada dalších.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)