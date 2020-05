5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (4. 5. 2020 – 11. 5. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace Slide Show Maker+ můžete v několika málo jednoduchých krocích vytvářet lákavě vypadající slideshows. Stačí jen vybrat požadované fotografie z galerie ve vašem iPhonu a můžete vytvářet úchvatná díla. Své výtvory pak můžete snadno sdílet s ostatními.

Fotogalerie Slide Show Maker iOS 1 Slide Show Maker iOS 2 Slide Show Maker iOS 3 Slide Show Maker iOS 4 Vstoupit do galerie

Hledáte nějakou užitečnou a jednoduchou to-do aplikaci a stále se vám nedaří najít tu pravou? Aplikace Jottin: Simple To-Do Tasks vám pomůže jednoduše, intuitivně a efektivně vytvářet a uspořádat vaše každodenní úkoly a cíle. Součástí aplikace jsou také motivační citáty, Jottin nabízí podporu synchronizace přes iCloud a další skvělé funkce.

Fotogalerie Jottin iOS 1 Jottin iOS 2 Jottin iOS 3 Vstoupit do galerie

Baví vás nejrůznější hry s tematikou golfu? Pak byste určitě měli vyzkoušet tuto novinku s názvem Golf Challenge. Hra nabízí velmi snadné ovládání, širokou nabídku rozličných map, možnost volby klubu i vybavení a řadu dalších skvělých funkcí. Ve hře se můžete utkat buďto s přáteli, nebo s hráči z jiných koutů světa.

Fotogalerie Golf Challenge iOS 1 Golf Challenge iOS 2 Golf Challenge iOS 3 Golf Challenge iOS 4 +4 Fotek Golf Challenge iOS 5 Golf Challenge iOS 6 Golf Challenge iOS 7 Vstoupit do galerie

Pokud patříte mezi příznivce akčních her, neměli byste si nechat ujít ani titul Earthwars: Retake Earth. Děj hry se odehrává v roce 2035, a situace opravdu není příznivá. Planetu Zemi dobyla mimozemská síla jménem E.B.E. Aby lidstvo získalo zpět to, co mu patří, musí se uchýlit k poslednímu řešení. Připojte se k neohrožené armádě a pomozte zachránit Zemi.

Fotogalerie Earthwars iOS 1 Earthwars iOS 2 Earthwars iOS 3 Earthwars iOS 4 +3 Fotek Earthwars iOS 5 Earthwars iOS 6 Vstoupit do galerie

Chcete vyzkoušet nové způsoby k získání zajímavých vyzváněcích melodií pro váš iPhone? Pokud vás nebaví výchozí tóny ani standardní nabídka v iTunes, můžete vyzkoušet aplikaci ProX Ringtone. Vyzváněcí tóny jsou zde přehledně rozděleny do kategorií s možností poslechu, aplikace nabízí také možnost procházení audio souborů ve vašem iPhonu a jejich úpravy.