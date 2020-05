Zatímco naprostá většina sportovních soutěží kvůli koronaviru stojí, UFC začíná opět roztáčet své soukolí. Na časné nedělní ráno (podle našeho času) je totiž naplánován další číslovaný turnaj UFC 249, na kterém se představí jedny z největších hvězd bojové scény současnosti. Těšit se totiž můžeme na souboj Tonyho Fergusona a Justina Geathje v hlavním zápase. Zatímco první zmiňovaný si drží neuvěřitelnou bilanci 12 výher v řadě, druhý rozdal za svou UFC kariéru již 18 knockoutů. Těšit se tak můžeme na opravdu neuvěřitelně kvalitní ranaře, kteří jsou dlouhodobě ozdobou tohoto sportu. Na kartě se toho však představí zajímavého mnohem víc. Pokud stále tápete nad tím, kde sledovat UFC zápas Ferguson vs. Gaethje, v následujících řádcích vám v tom uděláme jasno.

V České republice a na Slovensku budeme moci UFC 249 sledovat kvůli velkému časovému posunu od brzkého nedělního rána. Start Early Prelims je naplánován na 0:30 našeho času, Prelims pak na 2:00 a hlavní karta zhruba na 4:00, přičemž čase se samozřejmě mohou lehce dle vývoje zápasů měnit. Na turnaji proběhne celkem 11 zápasů, přičemž dva spadají do Early Prelims, šest do Prelims a pět pak klasicky na hlavní kartu. Ta nabídne hned dva titulové zápasy a to konkrétně v bantamové divizi, kdy se proti sobě postaví Henry Cujedo v pozici obhájce a Dominick Cruz v pozici vyzyvatele. O druhý opasek – byť pro prozatimního krále lehké divize – si to pak mezi sebou rozdají hlavní hvězdy večera Tony Ferguson a Justin Gaethje. I další zápasy však stojí za pozornost. Pokud máte například rádi těžkotonážníky z těžké váhy, na hlavní kartě si užijete hned dva jejich zápasy – konkrétně Francise Ngannoua proti Jairzinho Rozenstruikovi a Grega Hardyho proti Yorganu De Castrovi. Ačkoliv se v tuto chvíli nedá přesně říci, v kolik hodin se Ferguson a Gathje dostanou do boje, dá se očekávat, že k tomu dojde zhruba mezi 5:30 až 6:00 našeho času. Záležet samozřejmě bude především na všech zápasech před ním a jejich průběhu.

UFC Pay-per-view

Máte chuť si dnešní turnaj užít skutečně naplno? Pak nám nezbývá nic jiného než vám doporučit koupi UFC Pay-per-view za 30,49 euro. To lze s trochou nadsázky označit za jakousi digitální vstupenku na turnaj, která vám kromě veškerých zápasů nabídne i naprosto všechen doprovodný obsah, který bude k dnešnímu turnaji vznikat – tedy například pozápasové rozhovory ze zákulisí, nebudou-li kvůli koronavirovým pravidlům zrušeny. Obrovskou výhodou UFC Pay-per-view je navíc to, že přes něj budete moci sledovat i zápasy na Early Prelims, které jsou mnohdy kvalitativně srovnatelné s Prelims či hlavní kartou. Pokud na ně máte chuť, nažhavte své přijímače zhruba v 0:30 hodin v neděli, kdy turnaj odstartuje. Počítejte však s tím, že komentář je tu v angličtině.

Nova Sport 2

Nechce se vám za UFC 249 platit navíc vyjma televizního poplatku? Ani tentokrát nemusíte. Tuzemská televizní stanice Nova Sport 2 totiž jako již tradičně přichází s živým přenosem, který tentokrát nezahrnuje jen hlavní kartu, ale také Prelims, na kterých se objeví třeba i Donald Cerrone, kterého relativně nedávno ukončil v rámci svého comebacku The Notorious – Conor McGregor. Živé vysílání startuje ve 2:00 ráno v neděli, přičemž už od 20 hodin předešlého dne poběží na stanici vybrané zápasy Fergusova a Gaethje, které vás budou mít za úkol dostat do varu. A taky zřejmě dostanou. Oba bojovníci jsou totiž mistry ve svém oboru a kouzla, která v oktagonu předvádí, jsou mnohdy skoro až k neuvěření. Co se pak týče přímého přenosu, ten bude jako již tradičně doplněn českým komentářem, který bývá u MMA na tomto kanále skutečně parádní.

Voyo

Pokud Nova Sport 2 „nechytáte“ a nechtějí se vám vrážet peníze do UFC Pay-per-view, lze využít předplatné Voyo. To je provozováno Novou a za relativně slušných 159 korun (cena měsíčního předplatného, které lze samozřejmě ihned zrušit a využít jej tak de facto jen na jeden měsíc) vám živé vysílání Novy Sport 2 nabídne. Je však samozřejmě nutné zajistit si adekvátní připojení k internetu a spokojit se s tím, co nabízí právě Nova Sport 2. Pokud vám jen Prelims a hlavní karta nestačí, budete mít holt smůlu. Nic navíc oproti Nova Sport 2 tu totiž nedostanete. I tak se však podle mě jedná o fajn řešení pro ty, kteří nemají Nova Sport 2 k dispozici běžnou cestou skrze televizní obrazovku.

Lepší.tv

„Trik“ s využitím měsíčního předplatného by měl jít i u služby Lepší.tv, která lze popsat jako klasická internetová televize, jež vám za poplatek zpřístupní primárně spousty televizních programů živě. Mezi ty samozřejmě patří i Nova Sport 2, kterou si můžete díky předplatnému pro nové uživatele užít na měsíc za symbolickou jednu korunu, přičemž po jeho uplynutí vychází služba na 199 korun měsíčně. Pokud by vás tedy zaujala, rozhodně vás do budoucna nezruinuje. Nicméně pokud lačníte skutečně jen po UFC, vyzkoušejte si jí za jednu korunu na první měsíc a poté zkrátka zrušte. I takto se dá k turnaji jednoduše dostat, byť bez zadávání údajů od platební karty se to bohužel neobejde. To však samozřejmě platí i u Voyo či UFC Pay per view.

Denní sportovní balíček Telly

Chcete-li strávit neděli vyloženě sportovně (tedy alespoň z pohodlí gauče), mohl by vás zaujmout denní sportovní balíček Telly. Ten stojí 80 korun a nabízí celkem 18 sportovních kanálů, mezi kterými samozřejmě naleznete i Novu Sport 2. Jakmile si balíček předplatíte jednorázovým poplatkem přes platební kartu, máte na celých 24 hodin veškeré kanály zpřístupněné a může si tak jejich obsah dosyta užívat.Pravdou sice je, že na 24 hodin je 80 korun relativně dost, avšak na druhou stranu v porovnání s Pay-per-view či Voyo se tu bavíme o výrazně nižší částce. Ano, jedná se zároveň o výrazně jinou službu, avšak pokud je pro vás sport alfou a omegou, co jiného než toto by vás mohlo bavit.

Streamy na YouTube, Twitchi a podobných platformách

Pokud nechcete za sledování zápasu utratit ani korunu a to i za cenu, že si zápas kvůli tomu vůbec nemusíte užít či jej neuvidíte od začátku, je tu možnost využít streamování například na Twitchi nebo YouTube. Tato varianta je však svým způsobem dost riziková, jelikož se může kdykoliv stát, že je přenos ukončen a uživatel, který jej zprostředkovával, je zabanován. Najít tyto přenosy je navíc relativně složité, jelikož se samozřejmě jmenují zcela jinak než mají právě kvůli snaze „přežít“ co možná nejdéle. Odkazy na tyto streamy se objevují v různých facebookových skupinách, například na Grznarové citáty. Velmi pravděpodobně budou k nalezení i na stránkách ziveprenosy.cz.