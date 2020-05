V momentální koronavirové době, kdy bychom se všichni měli pro co možná největší bezpečí i nadále shlukovat co nejvíce doma, se čím dál tím více začíná používat FaceTime a další aplikace, které dokáží zprostředkovat videohovor. Ať už se chcete dovolat vaší rodině, která od vás bydlí několik stovek kilometrů, anebo třeba kamarádovi za hranice, které zůstávají ve většině případech i nadále zavřené, tak lze FaceTime použít.

V případě, že někomu voláte, tak je dosti pravděpodobné, že by dotyčného či dotyčnou chtěl vidět i zbytek rodiny. Displej iPhonu je však malý a kdyby se celá rodina měla naskládat k sobě k jedinému displeji iPhonu, tak by se asi mezitím umačkala. Pokud však vlastníte chytrou televizi, která podporuje AirPlay, anebo vlastníte Apple TV, tak si můžete obraz z iPhonu jednoduše nechat zrcadlit právě na velký monitor televize. Není to rozhodně nic těžkého a pokud se chcete dozvědět, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak z iPhone sdílet videohovor FaceTime na televizi

Pokud chcete sdílet videohovor z FaceTime, který běží na iPhonu (či iPadu) na chytrou televizi s AirPlay anebo Apple TV, tak postupujte následovně. Prvně hovor s druhou stranou klasicky zahajte. Jakmile tak učiníte, tak na iPhonu otevřete ovládací centrum, kde v jeho levé části zhruba uprostřed klepněte na možnost Zrcadlení obrazovky. V seznamu se vám poté zobrazí buď název vaši Apple TV, anebo název chytré televize. Podle toho, kam chcete obraz zrcadlit, si vyberte příslušné zařízení, a poté na něj klepněte. Pokud byla vybraná televize vypnutá, tak by se měla zapnout a ihned zobrazit zrcadlený obraz z iPhonu. V opačném případě televizi samozřejmě prvně zapněte. V případě, že se spojujete s konkrétní televizí poprvé, tak se na obrazovce může objevit čtyřmístný ověřovací kód, který musíte zadat do iPhonu.

Po zahájení zrcadlení si můžete buď iPhone nechat v ruce, anebo jej klidně můžete položit pod televizi či na jakékoliv jiné místo, aby vás druhá strana viděla. Tímto způsobem lze prakticky vést rozhovor „z očí do očí“ i v případě, že je druhá strana hovoru od vás vzdálená několik hodin či kilometrů cesty. Podobným způsobem lze obraz zrcadlit i z Macu – stačí vpravo nahoře klepnout na ikonku AirPlay, a poté si vybrat zařízení, na které se má obraz zrcadlit. Pokud vám FaceTime nevyhovuje, tak stejným způsobem lze samozřejmě sdílet obrazovka i při hovorech z Messengeru, Skype, WhatsAppu a z dalších aplikací. Rozhodně i v době koronavirové nezapomeňte s vašimi blízkými a s přáteli udržovat kontakt!