7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (8. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Ve hře Demetrios se zhostíte role dealera, který po těžké noci přichází opilý domů a zjistí, že je jeho domov kompletně vykraden. Tato hra vypráví perfektní příběh, který je doplněn o peprné vtípky a vaším úkolem je vyřešit, kdo za celou záhadou stojí a jaká vás čeká budoucnost.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějakou parádní aplikaci, která by dokázala vylepšit fotomodul vašeho iPhonu či iPadu, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na Epica 2 Pro – monster camera. Tento nástroj vám totiž zpřístupní širokou řadu těch nejrůznějších filtrů, se kterými si užijete spoustu zábavy.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Co takhle usednout na terénní motorku a vydat se na ty nejrůznější trasy, na kterých na vás bude čekat široká řada překážek? Přesně tohle je cílem hry Moto Hero, ve které se budete muset dostat z jednoho bodu do druhého, přičemž se nesmíte zranit. Důležité pro vás také bude, abyste předváděli různé triky a získali tak body navíc.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud pro komunikaci nejčastěji využívá nativní službu iMessage, rozhodně by nebylo na škodu, kdybyste vaše zprávy svým způsobem okořenili. V tom vám dokáže pomoci aplikace Labrador Puppy Emoji Stickers, která vám zpřístupní hned několik samolepek s labradorem v hlavní roli.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud častokrát pracujete s dokumenty v těch nejrůznějších formátech, možná by se vám mohla hodit aplikace PDF it All Document Converter. Tento nástroj totiž dokáže spolehlivě převést dokumenty z aplikací jako Word, Excel, PowerPoint a webové stránky do formátu PDF a navíc vám umožní výsledné PDF soubory upravovat a editovat.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Face It – Back Camera Selfie můžete vytvářet tak trošku jiné selfie snímky. Tento nástroj totiž využívá výhradně zadní kameru. Jak to ale celé funguje? Jednoduše vám stačí zapnout aplikaci, otočit telefon přímo na vás a počkat na zvukovou odezvu. Aplikace totiž dokáže sama detekovat vaši tvář a automaticky „zmáčkne“ spoušť.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Máte v oblibě hry, ve kterých musíte fungovat pod tlakem a každá jediná chybička vás může stát život? V takovém případě by vám rozhodně neměl chybět titul Bombsquad – Defuse the Bomb. V této hře se zhostíte role pyrotechnické experta a vaším úkolem bude adaptovat vaše profesionální zkušenosti a zneškodnit bombu.

Původní cena: 299 Kč (99 Kč)