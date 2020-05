Začaly vám na iPhonu zničehonic padat aplikace propojené s Facebookem? Nejste sami

Začali jste před pár hodinami na svém iPhonu či iPadu pozorovat nečekané pády aplikace Facebook či aplikací jakkoliv propojených s ním? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Problém totiž není na vaší straně, nýbrž na straně Facebooku. V jeho SDK je totiž chyba, která pády způsobuje.

Na problém si začali uživatelé stěžovat v průběhu včerejšího pozdního večera s tím, že jim padá jak iOS/iPadOS aplikace Facebooku, tak i aplikace, do kterých jsou přes Facebook přihlášeni – například Waze, Spotify, TikTok a podobně. Facebok se sice k celému problému zatím nevyjádřil, nicméně vývojáři třetích stran na GitHubu díky povaze chyby jasno v tom, že za ní právě aplikace Facebooku, respektive jedna z jejích částí využívaná pro potřeby přihlášení stojí. Poměrně zajímavé je nicméně to, že jakmile chyba jednou aplikaci, do které byl uživatel přihlášený přes Facebook, “infikovala”, byl problém jí otevřít i po odhlášení. To si však lze vysvětlit jednoduše tak, že i bez přihlášeného účtu v ní chybné prvky Facebooku stále zůstaly a jelikož již byly aktivovány předtím, chybu stále způsobovaly.

Jak přesně se Facebooku podaří problém vyřešit není v tuto chvíli zcela známé. V úvahu totiž připadají hned dvě varianty – tou první je klasický softwarový update, tou druhou pak oprava na straně serverů, díky čemuž by si uživatelé novou verzi Facebooku nemuseli stahovat a instalovat. Vývojáři se v současnosti přiklání spíš k variantě druhé, nicméně až následující hodiny ukáží, co bude přívětivější pro samotný Facebook.