Na Phony brzy dorazí karetní strategická hra Total War: Elysium

Kdo by neznal legendární strategickou ságu Total War, která je tu s námi již nějaký pátek a na herní scéně při svém vydání vždy udělá pořádný poprask. Za tu dobu nás totiž zavedla snad do všech koutů historie a světa, což ze série činí jednu z nejoblíbenějších a nejhranějších počinů. Bohužel však dosud chyběla pořádná mobilní alternativa, a ač se na iOS občas mihla nějaká napodobenina či pokus, nikdy to zkrátka nebylo ono. Tedy až doposud, kdy vývojáři přišli s karetní hrou Total War: Elysium.

Pokud milujete strategickou sérii Total War, líbí se vám její zasazení a pokukujete po nějaké mobilní hříčce, která by vás doma či na cestách zabavila a nabídla by vám podobný zážitek, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři totiž přispěchali s karetní hrou Total War: Elysium, jež se pochlubí nejen širokou paletou karet a balíčků, které můžete postupně odemykat, ale také autentickým a historickým přístupem, jenž je počítačové sérii tak vlastní. Tvůrci z Creative Assembly navíc slibují unikátní herní mechaniku v podobě Daybreak, tedy jakési pauznutí hry a vyměnění balíčku karet, čímž se změní celá taktika. Soupeř i vy tak budete v podstatě uprostřed zápasu začínat od píky, což strategické souboje pořádně okoření.

Jako svého hlavního hrdinu si navíc budete moci vybrat jednoho z řady generálů, z nichž každý bude disponovat nejen unikátními vojáky a schopnostmi, ale i odlišným herním stylem. V závislosti na vaší strategii si tak vyberete svého favorita a na základě toho doslova vyložíte karty na stůl. Dohromady se tak po vydání dočkáme až 9 generálů a 300 karet, což rozhodně na nějakou dobu postačí. Mikrotransakcí by navíc mělo být minimum, tudíž si většinu věcí budete odemykat přímo ve hře a bude záležet jen na vás, jak rychle se vám bude dařit zvyšovat úroveň. Tak či onak, Total War: Elysium je zatím v uzavřené betě a na vydání si ještě nějaký čas počkáme. Jisté ale je, že bude hra zdarma a dočkají se jak všechny mobilní platformy, tedy iOS a Android, tak PC.