Má Apple poslední šanci zaujmout? Uživatelé MacBooků chtějí za své peníze víc

Když Apple před pár dny představil „nový“ MacBook Pro 13″, jen málo kdo měl na jazyku jiné slovo než zklamání. Ti optimističtější z nás očekávali, že se do stejného těla dokáže vejít 14″ displej. Ti méně optimističtí pak vsázeli alespoň na něco nového, něco, co zkrátka potěší. Nakonec se však nedočkal v podstatě nikdo ničeho a uživatelé si budou muset další přibližně rok počekat, než Apple přinese něco v třinácti palcové úhlopříčce něco, co skutečně stojí za to.

Já osobně jsem k MacBookům ještě přísnější. Měl jsem první MacBook Pro, měl jsem i první MacBook Pro v unibody designu a když se na to tak zpětně podívám, za těch patnáct let se toho až tak moc nezměnilo. Ano, už nelze vytáhnout baterku, už ji nemůžu ani sám vyměnit a už si nevyměním ani operační paměť. Tělo je o něco menší a lehčí, výkon vyšší, ale mě osobně to snad až s výjimkou Touch ID a Touch Varu připadá jako dlouhá, patnáct let trvající evoluce. Chápu, že pro člověka, který přijde nyní ke svému prvnímu MacBooku, se může vše zdát neuvěřitelně dokonalé a revoluční, ale já se dívám už zatraceně dlouho pořád na to stejné.

Ano, můžete mi říct, že je to zkrátka laptop a co bych očekával, ale já vím naprosto přesně, co bych očekával. Očekával bych Apple! Ten pro mě totiž znamená kromě dokonalé souhry software a hardware, která ruku na srdce už také není tím, co bývala, spoustu malých, senzačních vychytávek. Proč proboha ještě nemáme v Macích Face ID? Proč nemáme kvalitnější kameru, když milujeme FaceTime hovory? Proč si nemohu malovat Apple Pencil po Touchpadu alespoň tak, abych pomocí něj napsal podpis na dokument? Proč nemáme 4K displeje a OLED?

U Applu nemyslitelné, jinde standard

Zní vám to jako pohádky z říše snů? Tak se podívejte na počítače za stejnou cenu, za kterou Apple prodává své letošní MacBooky, a uvidíte, že většina z toho – snad až na Face ID a OLED displeje – je naprostá samozřejmost a k tomu jako bonus získáváte v základu 512GB nebo 1TB flash paměti. 16GB RAM je pak naprostý základ a nikoliv volitelná položka za příplatek. Navíc upřímně, neviděl jsem Windows 15 let, ale myslím si, že pokud jej nebudu používat jako blázen, pak bude s novým strojem fungovat celkem spolehlivě a k práci poslouží stejně jako macOS.

Mrzí mě, že musím psát tato slova, ale upřímně bych dal nevím co za to, aby Apple přišel s něčím inovativním, s něčím, co mi vyrazí dech a přesvědčí mě, abych do toho dal své peníze. Takto mám doma 12″ MacBook a upřímně řečeno, nevidím důvod, proč jej vyměnit. Doufám, že Apple se již brzy vytasí s něčim, co nám opět vykouzlí úsměv na rtech a budeme mít důvod, proč vyrazit do obchodů a koupit si to, třeba jen kvůli pár vychytávkám, které pro mě osobně vždy dělaly ono kouzlo Applu!