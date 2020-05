Co dělat, když na Macu nelze aktivovat FileVault

V případě, že vám záleží na vašich datech a zároveň nechcete, aby se v jakémkoliv případě vašich dat mohl někdo zmocnit, tak nejspíše máte aktivní FileVault. FileVault je služba od jablečné společnosti, jenž je k dispozici na všech Macích a MacBoocích, na kterých běží Mac OS X 10.7 Lion. FileVault se stará o šifrování veškerých dat, která se nachází na disku. Pokud tedy například ztratíte váš MacBook, anebo pokud se někdo pokusí získat data z vašeho Macu, tak se to dotyčnému přes zapnutý FileVault nepodaří – jedině, že by znal záchranný klíč, který je velmi dlouhý a prakticky neprolomitelný.

FileVault můžete zapnout buď při prvním zapnutí zařízení, anebo kdykoliv v předvolbách systému. V určitých situacích se ale může stát, že se vám FileVault jednoduše zapnout nepodaří. Ve většině případech se tohle stává tehdy, pokud jste provedli naklonování pevného disku s operačním systémem macOS, na kterém byl původně aktivní FileVault, anebo pokud bylo vaše zařízení spravováno nějakým administrátorem v rámci společnosti či firmy. K nemožnosti aktivovat FileVault však může vzácně dojít i v jiných situacích. My se v tomto článku společně podíváme na to, co v těchto případech lze dělat, a jak se můžete pokusit FileVault zprovoznit.

Pokud na vašem macOS zařízení nemůžete aktivovat FileVault, tak postupujte následovně. Nejprve se přesuňte do aktivního okna aplikace Finder. V horní liště poté klepněte na možnost Otevřít a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Otevřít složku… Otevře se nové okno s textovým polem. Poté si zkopírujte tuto cestu:

/Knihovna/Keychains

Po zkopírování se přesuňte do okna, které jste otevřeli v minulém kroku, a cestu vložte do jediného textového pole. Nakonec klepněte na tlačítko Otevřít. Zobrazí se složka, ve které by se měly nacházet dva soubory – FileVaultMaster.keychain a FileVaultMaster.cer – oba dva tyto soubory odstraňte, a poté zkuste FileVault znova aktivovat (popřípadě ještě restartuje Mac).

FilveVault aktivní, ale spravován společností

Pokud máte FileVault na Macu aktivní, ale spravuje jej administrátor společnosti, ve které jste například pracovali, a vy si jej chcete „přivlastnit“, tak postupujte následovně. Prvně otevřete Terminál – tuto aplikaci najdete buď ve Finderu ve složce Aplikace -> Utility, anebo jej můžete zapnout pomocí Spotlightu (lupa v pravé části horní lišty či zkratka Command + mezerník). Po spuštění Terminálu si zkopírujte tento příkaz:

sudo fdesetup removerecovery -institutional

A poté jej vložte do Terminálu a potvrďte klávesou Enter. Terminál vás požádá o autorizaci pomocí hesla – heslo tedy napište a potvrďte Enterem (nezobrazují se hvězdičky). Poté si zkopírujte tento druhý příkaz:

sudo fdesetup changerecovery -personal

Opět jej vložte do Terminálu a potvrďte Enterem. V terminálu se následně zobrazí nový klíč pro FileVault, který si někam poznamenejte. Berte na vědomí, že vaše data budete schopni odemknout jen tímto klíčem a nijak jinak. Poté by měl FileVault opět začít fungovat „pod vašimi křídly“.