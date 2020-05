Apple přispěl 200 milionů korun na testování proti koronaviru

Boj Applu proti koronaviru nepolevuje, ba právě naopak. Společnost totiž dnes odpoledne skrze tiskovou zprávu oznámila, že daruje 10 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 250 milionů korun, americkému výrobci souprav pro odběr vzorků na koronavirus. Ten je hlavním dodavatelem tohoto materiálu v USA, které je jednou z nejvíce zasažených zemí.

Finanční injekce má pomoci výrobci odběrových sad se zrychlením výroby a dodávek materiálu do amerických nemocnic a později i s rozšířením jeho výrobních kapacit. Ty by měly z nynějších tisíců denně vyrůst na zhruba milion souprav týdně, což by mělo USA konečně zajistit adekvátní množství tohoto vybavení. Díky tomu by se tak měly zvýšit i denní počty testů, což je jedním z klíčů k ovládnutí pandemie.

“Uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli zdravotnickým pracovníkům, pacientům a komunitám v globálním boji proti COVID-19”, nechal se v tiskové zprávě slyšet provozní ředitel Applu, JEff Williams a dodal: “COPAN (společnost, která od Applu dostala finanční dar- pozn. red.) je jedním z nejinovativnějších výrobců souprav na odběr vzorku pro testování COVID-19 a jsme nadšeni, že právě my s ním můžeme pomoci v rozšiřování se kvůli snaze zvládnout tuto kritickou situaci pro USA.” Podobně nadšený byl ze spolupráce i šéf COPANu, který dodal, že jsou za partnerství velmi vděční a jeho peníze mu zajisté zvýší výrobní kapacity důležitých nástrojů pro zdravotníky v celé zemi.

Kromě finančních injekcí a tvorbě softwarových nástrojů pro boj s koronavirem se snaží Apple světu pomáhat i výrobou a distribucí obličejových štítů a respirátorů. Těch měl dle svých slov již dodat miliony a to po celém světě, přičemž v následujících měsících bude v tomto duchu pokračovat. I přesto doufejme, že to již příliš dlouho nebude nutné. Pandemie koronaviru totiž obrátila život naruby naprosté většině z nás.