Apple je třetí nejoblíbenější značkou světa

Je rozhodně na místě tvrdit, že Apple má loajální fanoušky, kteří si vybudovali vztah nejen k samotným produktům a zařízením, ale zejména ke společnosti, jež za nimi stojí. Jablečná společnost na dobré PR a komunikaci se zákazníky zkrátka dbá, a není tak divu, že se často v žebříčcích oblíbenosti řadí na první příčky. Přesto se za poslední léta vyrojilo několik technologických gigantů, kteří toto žezlo Applu pomalu berou a v mnoha ohledech ho překonávají.

Pokud se o Apple zajímáte již delší dobu a jeho produkty a zařízení nakupujete dlouhá léta, jistě jste si všimli pozvolného trendu a změn, kterými společnost prochází. Ne, že by se snad jablečný gigant o své zákazníky přestal starat, nebo by začal jednat jako celá řada dalších korporací, avšak postupně od kýženého emocionálního spojení upouští a od éry Steva Jobse neklade takový důraz na budování hlubokého vztahu s uživateli. S tím polemizuje i analytická společnost MBLM, která pravidelně dotazuje zákazníky a ptá se jich na nejoblíbenější značku a vztah k ní. Právě v těchto analýzách a žebříčcích lze spatřit jakýsi kolísavý trend, kterým umístění Applu trpí. Minulý rok totiž jablečného giganta sesadilo YouTube a nyní se Apple umístil až třetí, a to za Amazonem a Disney.

Co se týká výhradně technologického sektoru a telekomunikačních služeb, umístil se Apple jako první, avšak v celkovém žebříčku skončil na třetím místě. První pozici si pro sebe vydobyl Amazon a druhou těsně získalo Disney, které se poslední léta dostává čím dál tím více do popředí. Tak či onak se hodí zmínit, že se do seznamu TOP 10 nejoblíbenějších značek dostaly zejména mediální giganti a korporace zaměřené na přímou interakci se zákazníky. Špatně na tom však nebylo ani odvětví maloobchodu, například řetězec obchodů Walmart se umístil na 9. místě. Rozhodně se však jedná o zajímavý výsledek a nezbývá než doufat, že se příští rok Apple vyšvihne na vyšší příčku. Konec konců, společnost MBLM vyzpovídala 25 tisíc spotřebitelů a spolupracovala s více než 400 značkami, tudíž na tom jablečná společnost nebyla v celkovém kontextu vůbec špatně.