Apple chystá MacBook bez pantů displeje

Apple si na tradici docela potrpí a na rozdíl od ostatních výrobců si dobře dává pozor na designové změny svých produktů, u nichž jen zřídkakdy riskuje. Konzervativní jednání však přináší své ovoce a vzhled jablečných zařízení je takřka vždy dotažen k dokonalosti, což zákazníci náležitě oceňuje. V případě budoucího MacBooku by však mohl technologický gigant mírně upustit od svého tradicionalismu a obohatit svět něčím novým. Konkrétně tedy ohebnou konstrukcí, která by se obešla bez pantů a spoléhala by na jednolitý kus materiálu.

Co se patentů týče, za poslední týdny měli fanoušci žně. Ať už se jednalo o iPhone, iMac nebo snad Apple Car, společnost nás zásobovala novinkami a pochopitelně nezapomněla ani na MacBook. Tomu se věnuje v nejnovějším přírůstku a zaměřuje se výhradně na novou konstrukci, díky níž by klasické panty, podle nichž se notebook ohýbá, zůstaly v propadlišti dějin. Apple totiž přispěchal s vlastním řešením v podobě ohebného materiálu, jenž by byl sice stále technicky rozdělen na dvě poloviny, ale zato by nabízel elegantnější design a možnost zaoblení v místě, kde jsme dosud byli zvyklí na oddělený displej a klávesnici. Oba prvky by pochopitelně zůstaly i nadále, ale zařízení by dělalo dojem celistvosti a především jednolitosti.

Místo několika rozdílných pantů by tak v místě ohybu figuroval jediný poddajný materiál, který by obě poloviny takřka neporušeně spojoval a zajistil by komfortnější užívání i estetičtější podobu. Stejně tak by došlo k mírně změně, díky níž by uživatel mohl manipulovat s obrazovkovou částí tak, že by vydržela ve zvolené poloze a sama by se nezaklapávala. Jedinou otázkou tak zůstává, zda Apple pomyslel i na výdrž materiálu. Vzhledem k předešlým generacím je totiž jisté, že jsou panty náchylné k poškození a opotřebení, což by mohlo společnost vést k nalezení dalšího, efektivnějšího řešení. Tak či onak si na příchod zcela nového designu pravděpodobně ještě počkáme, ale rozhodně by se jednalo přinejmenším o zajímavý experiment.