7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (7. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Co takhle si dopřát autentický zážitek z herní série Assassin’s Creed i na vašem iPhonu či iPadu? V takovém případě byste neměli minout titul Assassin’s Creed Identity, ve kterém se vrhnete do období italské renesance. Vaším úkolem samozřejmě bude, abyste plnili různé úkoly, odkrývali tajemství a řadu dalších.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Assassin's Creed Identity 1 Aplikace se slevou-Assassin's Creed Identity 5 Aplikace se slevou-Assassin's Creed Identity 4 Aplikace se slevou-Assassin's Creed Identity 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Assassin's Creed Identity 2 Vstoupit do galerie

Čtení v cizím jazyce dokáže být pro spoustu lidí velice obtížným úkolem, se kterým potřebují pomoc. Aplikace 4th Grade Reading Prep je původně určena pro děti čtvrtých tříd, kterým pomáhá se čtením, ale rozhodně může pomoci i starším, kteří s angličtinou například teprve začínají.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-4th Grade Reading Prep 1 Aplikace se slevou-4th Grade Reading Prep 2 Aplikace se slevou-4th Grade Reading Prep 3 Aplikace se slevou-4th Grade Reading Prep 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-4th Grade Reading Prep 5 Vstoupit do galerie

Hra Tides of Time: The Board Game vám přinese spoustu zábavy a dokáže si udržet vaši pozornost po dlouhé hodiny. Jedná se o karetní hru pro dva hráče, kde můžete hrát buďto proti umělé inteligenci, nebo můžete vyzvat svého kamaráda. Hra navíc nabízí perfektní mechaniky a dokáže vás téměř okamžitě vtáhnout do děje.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Tides of Time The Board Game 1 Aplikace se slevou-Tides of Time The Board Game 4 Aplikace se slevou-Tides of Time The Board Game 3 Aplikace se slevou-Tides of Time The Board Game 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Tides of Time The Board Game 5 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký pokročilý kalkulátor, rozhodně by se vám mohla hodit aplikace All-in-one Calculator Pro. Tento nástroj vám totiž mimo klasické vědecké kalkulačky také nabídne možnost pro převod jednotek a navíc vám poslouží při počtu s financemi.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-All-in-one Calculator Pro 1 Aplikace se slevou-All-in-one Calculator Pro 5 Aplikace se slevou-All-in-one Calculator Pro 4 Aplikace se slevou-All-in-one Calculator Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-All-in-one Calculator Pro 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Do.List: To Do List Organizer slouží pro správu vašich seznamů s úkoly. S pomocí tohoto nástroje si dokážete perfektně naplánovat všechny vaše povinnosti, které si můžete rozdělit podle dnů na dnešek, zítřek a ještě dále do budoucna.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Do List To Do List Organizer 1 Aplikace se slevou-Do List To Do List Organizer 5 Aplikace se slevou-Do List To Do List Organizer 4 Aplikace se slevou-Do List To Do List Organizer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Do List To Do List Organizer 2 Vstoupit do galerie

V dnešní době má spousta lidí problémy s usínáním a nespavostí. Naštěstí máme k dispozici celou řadu těch nejrůznějších pomůcek, mezi něž zapadá i aplikace Sleep Sounds: relaxing sounds. Tato aplikace vám totiž zpřístupní širokou řadu těch nejrůznějších klidných zvuků, které vám s usínáním perfektně pomohou.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Sleep Sounds relaxing sounds 1 Aplikace se slevou-Sleep Sounds relaxing sounds 2 Aplikace se slevou-Sleep Sounds relaxing sounds 3 Vstoupit do galerie

Jestliže se řadíte mezi milovníky strategických her s RPG prvky, možná by vás mohla zaujmout hra SpellForce – Heroes & Magic. V tomto fantasy titulu bude vaším úkolem, abyste vybudovali své vlastní impérium, objevovali nové země, utkali se tváří v tvář s vašimi nepřáteli a neustále vylepšovali vaše vojska.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)