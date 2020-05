7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (7. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Hra Toki Tori na vás napoprvé zapůsobí jako klásická, nenáročná a oddechová platformová hra. Opak je ale pravdou. Jedná se o sofistikovaný logický titul, ve kterém budete muset za pomocí speciálních nástrojů hledat ztracená vejce. V Toki Tori na vás čeká více než 80 úrovní, které se postarají o dlouhé hodiny zábavy.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve hře EDGE se chopíte role obyčejné kostky, se kterou se budete muset různě pohybovat, převracet a postupně zdolávat jednotlivé úrovně, který hra nabízí hned několik desítek. Vaším hlavním úkolem je, abyste dokončili úroveň v co možná nejkratším čase. Z tohoto důvodu budete muset na mapách hledat ty nejrůznější zkratky, které vám s tímto pomohou.

Původní cena: 149 Kč (25 Kč)

Aplikace Home Inventory je dalším užitečným nástrojem, který slouží pro správu vašeho osobního majetku a příslušných dokumentů. V rámci této aplikace si totiž budete zaznamenávat veškerou výbavu vaší domácnosti, ke které si můžete přidat různé informace, účtenky a další.

Původní cena: 1 050 Kč (599 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Ultra Audio Converter vám poslouží při potřebě převodu vašich audio souborů. Tento nástroj si perfektně rozumí se všemi nejpoužívanějšími formáty a umožní vám tak kupříkladu převést soubor z jednoho formátu do druhého, nebo vám pomůže v případě exportu zvuku z videa.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Co takhle si dopřát nějakou zábavnou závodní hru, ve které gravitace nefunguje podle standardních zákonů? V takovém případě byste rozhodně měli vyzkoušet titul CoreBreach, ve kterém budete závodit ve futuristických vozidlech bez přítomnosti gravitace, Čeká na vás perfektní příběhová linka, jenž vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud skrze email nebo iMessage častokrát posíláte různá videa, určitě vás již napadlo, že byste se nějak pokusili zmenšit jejich velikost. V tomto směru by vám mohla pomoci aplikace ShrinkIt. Jednoduše vám totiž v rámci aplikace stačí zvolit dané video, vybrat si typ komprese a o zbytek se postará nástroj za vás. Ve výsledku můžete velikost vašeho videa zredukovat až na polovinu, což se může v mnoha případech náramně hodit.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou kvalitní a zábavnou hru, ve které figuruje programování a dokáže vás ledacos naučit? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by ve vaší knihovně neměla chybět hra while True: learn(). V této hře se ocitnete v kůži programátora, jenž se specializuje na strojové učení. Potíž je ale v tom, že vaše kočka to umí daleko lépe. Z tohoto důvodu budete muset přijít s řešením, jak přeložit lidskou řeč do kočičí a společně s vaším parťákem vydělat balík peněz.

Původní cena: 9,99 € (7,49 €)