Počty stažených aplikací na iPady raketově rostou

Přestože se mnoha společnostem během koronavirové pandemie nedaří a vyhlašují bankrot, či přinejmenším propouští a své finance drží zkrátka, technologičtí giganti zažívají v segmentu služeb žně. Firmy i uživatelé totiž hromadně migrují do online prostředí, což nahrává jak vlastníkům nejrůznějších platforem, tak poskytovatelům celé řady služeb. Výjimkou v tomto ohledu není ani Apple, který sice musel přijmout nižší prodeje iPhonů, ale zato se mu dostalo zadostiučinění právě ve virtuálním odvětví.

O rekordních tržbách na App Storu jsme v posledních týdnech psali již několikrát, a stejně tak o dalších platformách, které zažívají podobně nebývalý růst. Tentokrát tu však máme další analýzu, která tento trend jen potvrzuje a konečně dává Applu důvod slavit. Za první čtvrtletí letošního roku si totiž iPad na své konto připsal další rekord a celkový počet stažení aplikací se vyšplhal na neuvěřitelných 1.1 miliardy. To je oproti loňskému roku zhruba 40% nárůst, alespoň tedy podle dat společnosti Sensor Tower. Zároveň se jedná o pomyslný milník, který Apple překročil poprvé od roku 2013, kdy začal podobná čísla mapovat a náležitě zaznamenávat. Na skokovém růstu se podepsala zejména kategorie her a zábavy, která měla na počtu stažení lví podíl. Podobně na tom byly i vzdělávací aplikace, jelikož se řada škol přesunula do online prostředí a využívala k výuce celou řadu virtuálních nástrojů a platforem.

Nejedná se však o jediný faktor, který nejspíše donutí Apple bouchnout šampaňské. Útrata uživatelů iPadu povyrostla oproti minulému roku o 16% na 2.1 miliard dolarů, což je nejsilnější růst za poslední léta, konkrétně od roku 2014. Z této částky tvoří 76 %, tedy zhruba 1.6 miliardy, výhradně hry a zábavní aplikace. Tak či onak se jedná o pozoruhodný výsledek, který výrazně předčil čísla iPhonu a zajistil Applu další přízeň investorů. Zároveň tato skutečnost alespoň lehce zmírnila dopady koronavirové krize a zajistila společnosti další zdroj příjmů, který roste raketovým tempem. Uvidíme, zda tento příznivý trend vydrží i do dalších měsíců.