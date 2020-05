Nové iMacy a AirPods dorazí zřejmě v řádu dnů, maximálně týdnů

Přestože svět decimuje od začátku letošního roku pandemie koronaviru, příchodu nových Apple produktů se jí zabránit nepodařilo a jak se zdá, ani nepodaří. Po novém MacBooku Air, Pro a nové generaci iPadů Pro totiž Apple podle velmi spolehlivého leakera Jona Prossera chystá v brzké době i představení nových iMaců a AirPods.

Kdy přesně další várka nových produktů dorazí není zatím podle leakera zcela jasné. Jak iMacy, tak AirPods jsou však již prý zcela připraveny k expedici a tudíž jejich odhalení nestojí v cestě zhola nic. Jejich představení se tak dá očekávat v řádu dnů, maximálně pak týdnů. Apple totiž nemá v takovém případě ve zvyku vyčkávat, není-li to nezbytně nutné například kvůli přípravám příslušenství či podobných věcí. To však tentokrát není nasnadě.

Konečně revoluce?

Od obou produktů se očekávají vzhledem k spekulacím z minulých týdnů poměrně velké věci. V případě iMaců bychom se totiž měli konečně dočkat nového designu s výrazně užšími rámečky, které by stroje designově přiblížily loni vydanému displeji Pro Display XDR. Podobné přepracování by si zřejmě vyžádalo i úpravu útrob, která by mohla přinést mimo jiné vylepšení chlazení či zlepšení interních reproduktorů. Co se pak týče nových sluchátek AirPods, od těch se očekává, že přijmou design řady Pro, avšak nabídnou “jen” funkce řady standardní. Tomu by byla uzpůsobena i jejich cena, která by se měla pohybovat někde mezi klasickými AirPods a řadou Pro.