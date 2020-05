Jak zjistit, ze které záložky v Safari hraje zvuk a jak jej rychle ztlumit

Někteří z vás se dost možná ocitli v situaci, kdy se při klasickém procházení webu otevřelo nové okno či nová záložka, na které začala hrát ihned nějaká hudba či komentář. O to horší to poté je, když se v takové situaci ocitnete třeba ve škole anebo v práci a zapomněli jste is zkontrolovat, zdali máte vaše macOS zařízení kompletně ztišené. V některých případech může být zvukový doprovod velmi nevhodný. Vy se tedy mezi těmi všemi záložkami začnete proklikávat a hledat, ze které z nich zvuk pochází – a až potom jej vypnete. To může trvat několik desítek dlouhých sekund. Věděli jste o tom, že v Safari existuje jednoduchý postup, díky kterého lze ihned zjistit, odkud zvuk hraje, společně s možností pro okamžité vypnutí zvuku? Pokud se chcete dozvědět více, tak pokračujte ve čtení dnešního návodu.

Jak zjistit, ze které záložky v Safari hraje zvuk, a jak jej lze rychle ztlumit

Pokud potřebujete rychle identifikovat záložku, ze které v Safari hraje zvuk, tak je postup více než jednoduchý. V případě, že se z nějaké záložky začne zvuk přehrávat, tak se v horní části okna Safari, kde jsou záložky naskládány vedle sebe, u konkrétního panelu objeví malá ikona reproduktoru. Až tedy příště budete hledat, odkud vítr vane, v tomto případě tedy odkud zvuk hraje, tak se v záložkách koukejte po ikoně reproduktoru. Jakmile záložku, na které hraje zvuk hraje, najdete, tak ji stačí rozkliknout a zvuk na ni vypnout. Zvuk ale můžete vypnout i rychleji – stačí na ikonu reproduktoru v záložce klepnout, čímž dojde ke ztlumení.

Pokud hraje hudba z vícero zdrojů, anebo jednoduše nemůžete záložku s hrajícím zvukem najít, tak stačí, abyste klepnuli na modrou ikonu reproduktoru v pravé části adresního řádku, čímž se ztlumí veškeré zvuky ze Safari. Pokud na tuto ikonu klepnete společně s tlačítkem Control, tak si můžete zvolit, ze které záložky se má zvuk vypnout. Zobrazí se také názvy všech panelů, ze kterých zvuk hraje.