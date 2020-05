Apple otevírá po koronavirové odstávce další Apple Story

Pandemie koronaviru donutila celou řadu společností i vlád po celém světě přistoupit k řadě drastických opatření a dosud nevídaných kroků, které výrazně narušily fungování a chod. V případě jablečné společnosti se jednalo o dočasné uzavření továren a Apple Storů, což výrazně zbrzdilo prodeje. Ačkoliv nákaza pomalu odeznívá a spousta firem se rozhodla pro pomalé obnovení standardního režimu, Apple v tomto ohledu stále vyčkával a poněkud konzervativně sledoval dění v každém regionu. Naštěstí však společnost usoudila, v Austrálii bezprostřední nebezpeční pominulo a rozhodla se otevřít 21 prodejen.

Nedočkaví fanoušci Apple v posledních týdnech bombardovali dotazy, kdy se konečně otevřou jednotlivé prodejny a nastane běžný režim, na který jsou zákazníci zvyklí. Jablečná společnost však nechtěla nic uspěchat a opakovaně se vyjádřila, že bude sledovat dění v každé zemi zvlášť a podle toho se rozhodne, kde obchody uzavřít a kde nikoliv. Na stanovisko má pochopitelně vliv také postoj vlád a zavádění různých opatření. Naštěstí ale Apple usoudil, že Jižní Korea není vystavena přímému nebezpečí a otevřel několik obchodů s tím, že další budou brzy následovat. Podobně je na tom nově také Austrálie, kde se podařilo následky pandemie zmírnit na minimum a nově nakažených již téměř nepřibývá. Proto technologický gigant oznámil, že 7. května otevře 21 z celkových 22 prodejen v zemi, avšak v omezeném režimu. Poslední, dosud uzavřený Apple Store v Sydney má ale prozatím smůlu, jelikož je již nějakou dobu renovován a pandemie přestavbu výrazně zbrzdila.

Otázkou je, jak Apple naloží s obchody v Severní Americe, kde dosud pandemie zuří plnou silou a nevypadá to, že by se měl brzy příliv nově nakažených zpomalovat. Generální ředitel Tim Cook se sice na adresu Spojených států vyjádřil tak, že má společnost v plánu pár obchodů v květnu otevřít, avšak nespecifikoval kdy, kde a za jakých okolností. Zároveň nelze počítat s běžným režimem a obchody budou sloužit především k vyzvedávání zboží, opravám a nejnutnějším nákupům. Stejně tak bude docházet k povinným měřením teploty a omezení počtu zákazníků, kteří do obchodu budou smět vstoupit. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple brzy vyjádří i ke zbytku světa, avšak pravděpodobně si ještě nějakou dobu počkáme.