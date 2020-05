Apple nepřímo potvrdil brzký příchod Powerbeats Pro (2020)

Pokud patříte mezi příznivce bezdrátových sluchátek Beats Powerbeats, které si svou premiéru odbyly na jaře loňského roku, máme pro vás skvělou zprávu. Apple, pod který Beats již relativně dlouho spadá, totiž před před pár dny znovu nepřímo potvrdil příchod nové generace těchto sluchátek. Jejich odhalení se tak dá očekávat doslova každým dnem.

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že si Apple pro novou generaci Powerbeats Pro zajistil potřebnou certifikaci v USA a Malajsii. Do seznamu zemí, od kterých certifikaci sluchátka dostala, nyní přibyla i Jižní Korea, jejíž úřady vyžadují též registraci chystaných produktů ještě před jejich oficiálním startem prodejů. Bohužel, stejně jako v předešlých dvou případech, ani tentokrát se z certifikační databáze nedozvídáme nic jiného, než jen to, že sluchátka nesou označení A2453 a A2454, přičemž každé označení patří jednomu náušníku.

Přestože databáze detaily neodhaluje, obecně se očekává, že novinka odkouká některá vylepšení od sluchátek AirPods Pro. Velmi pravděpodobné je u ní například nasazení aktivního potlačení okolního hluku či režim propustnosti. Očekávat se též dá další navýšení voděodolnosti a odolnosti vůči prachu. Ostatně, Powerbeats Pro cílí primárně na sportovce, kteří právě podobná vylepšení ocení nejvíce. Mezi další novinky bude pravděpodobně patři nasazení nových barevných variant, kterými Beats novou generaci odliší od staré, či zapracování na výdrži baterie. Ta sice není vůbec špatná ani u nynější generace, avšak každá hodina navíc uživatele více než potěší.