7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (6. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, ve hře Kingdom Builder bude vaším hlavním úkolem vybudovat co možná největší království. Tuto hru můžete hrát lokálně s vašimi přáteli, sami, nebo dokonce i v online režimu. Cílem hry je, abyste si vybrali správnou pozici pro vaše království a postarali se o to, abyste byli vždy o krok napřed před vašimi protivníky.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Metro – The Board Game se dá označit za deskovou hru, která vám přinese plnohodnotný zážitek i na váš iPhone či iPad. V této hře se přesunete zpět v čase do roku 1898, kdy probíhají neuvěřitelné přípravy na Světovou výstavu 1900. Vaším úkolem bude vztyčit lešení a postarat se o to, abyste postavili co možná nejdelší trasu metru. Proti vám ale bude hrát umělá inteligence, která vám rozhodně nic zadarmo nedá.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ocitli jste se již někdy v situaci, kdy jste potřebovali naskenovat určitý dokument, ale bohužel jste neměli po ruce skener? V takovém případě se hodí mít aplikaci SharpScan Pro: OCR PDF Scanner, pomocí které můžete skenovat nejrůznější dokumenty s pomocí vašeho iPhonu či iPadu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace Flashlight Timer – Timed Torch vám umožní daleko lépe ovládat vaši svítilnu. S pomocí tohoto nástroje si totiž v momentě můžete nastavit časovat na samotnou svítilnu, která se vám po vypršení času vypne. Samozřejmostí ale je, že čas můžete kdykoliv přidat a taktéž máte k dispozici ovládání samotné svítilny, kdy můžete například snížit její výkon.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud potřebujete častokrát něco vyhledat, určitě by vám neměla chybět aplikace Touch Search +. Tento nástroj je totiž neuvěřitelně schopný a dokáže v momentu prohledat řadu vyhledávačů, slovníky, různé portály a řadu dalších, díky čemuž vám poskytne ty nejlepší výsledky.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějaký schopný nástroj, který by vám do značné míry usnadnil úpravu vašich fotografií, tak byste určitě neměli minout aplikaci Camera X _ Manual adjustments. Tato aplikace nabízí více než 180 filtrů a poradí vám s úpravou jednotlivých snímků.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Co takhle se konečně uvolnit a relaxovat spolu s nenáročnou oddechovou hrou Crazy Run? V této hře se totiž zhostíte role parkour běžce, který musí zdolat ty nejrůznější trasy. Na těch na vás ale čekají tři typy překážek, které musíte nějakým způsobem překonat. Celá hra se dá pohodlně ovládat pouze jedním prstem a přinese vám spoustu zábavy.