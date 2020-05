Vývojář přišel na další úžasné využití rozšířené reality

Je takovým veřejným nepsaným tajemstvím, že Apple a další technologičtí giganti pilně kdesi hluboko v laboratořích pracují na chystaných headsetech pro virtuální a rozšířenou realitu, avšak společnosti jsou zatím skoupé na informace a veškeré střípky a detaily se dozvídáme pouze pomocí patentů a výjimečných, nepříliš častých úniků. Přesto se však celá řada fanoušků těmito nepotvrzenými informacemi inspiruje a přichází s kreativními a originálními koncepty, kde předvádí potenciální možnosti AR. Výjimkou není ani designér Cyril Diagne, jenž se dokonce pochlubil i technologickým demem.

Fotogalerie cyial diagne 3 cyial diagne 4 cyial diagne 5 Vstoupit do galerie

Rozšířená realita bude neoddělitelnou součástí našich životů. Alespoň tak si to tedy představují takřka všichni technologičtí giganti, kteří se předhánějí v tom, kdo vytvoří lepší, velkolepější a elegantnější AR. Výjimkou není ani Google, který na něčem potajmu pracuje a trpělivě čeká, než s touto velkou novinkou bude moci vyjít na denní světlo. Pochopitelně již disponuje chytrými brýlemi, ale ty slouží spíše jako taková prvotní vlaštovka. Tak či onak, celá řada podobně ambiciózních projektů inspirovala designéra a umělce Cyrila Diagna, jenž momentálně pracuje v Googlu, k tomu, aby vytvořil vlastní koncept a transformoval ho v jakési technologické demo. Cyril se zaměřil zejména na kopírování a vkládání objektů, které standardně můžeme znát jako CTRL+C a CTRL+V. Nadějný designér ale celou věc povýšil na zcela novou úroveň a názorně předvedl, jak by se takto mohl pomocí telefonu „zkopírovat“ reálný objekt a vložit do Macu, například do Photoshopu. Celé tajemství tkví ve strojovém učení a především technologii BASNet, která umí rozeznávat reálné objekty, odstranit pozadí a následně požadovaný předmět vložit. Představte si fotografii, v níž oříznete pouze jeden kýžený objekt. Nástroj BASNet funguje takřka na stejném principu, jen vše dělá automaticky a přesněji než člověk. Diagne se dokonce svým vynálezem pochlubil na Githubu, tedy platformě pro sdílení zdrojových kódů. Tak či onak, rozhodně se jedná o pozoruhodný koncept, který není ani vázaný na konkrétní operační systém. Designér například při svém experimentu využil telefon s Androidem a MacBook Pro, čímž zkombinoval dva takřka protichůdné světy. Nezbývá tedy než doufat, že se brzy dočkáme i realizace a alespoň jeden z technologických gigantů této zajímavé a efektivní možnosti jak přesouvat reálné i virtuální předměty využije.