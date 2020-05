Lightning kabely s MFi certifikací lze získat už za méně než 170 korun

Komerční sdělení: S originálními nabíjecími kabely od Applu je to kříž. Není totiž žádným tajemstvím, že je jejich životnost poměrně krátká a i při standardním používání po nějakém čase odejdou. Naštěstí ale existují kvalitní alternativy, které se mohou pyšnit jak certifikací od Applu, tak i skutečně vysokou odolností, která několikanásobně tu Applu překoná. A co víc – jejich cena je s Lightningy vyrobenými přímo Applem výrazně nižší.

Na trhu existuje celá řada MFi kabelů v různých barvách, délkách či s rozličným materiálovým zpracováním. Se svým kabelem už před časem přispěchala i Alza.cz, která má nyní v nabídce designově velmi povedený AlzaPower AluCore Lightning MFI a to jak v jednometrové, tak i ve dvoumetrové či půlmetrové délce. Lightning kabel z dílny Alzy se vyznačuje kovovým tělem, které je obaleno nylonovým opletem zajišťujícím skutečně vysokou odolnost. Svědčí o tom i fakt, že nejkritičnější místo celého kabelu, které je těsně za hlavicí s konektorem, vydrží až 8000 ohybů, díky čemuž se tento kabel právem řadí mezi ty nejodolnější, které si můžete na našem trhu koupit. Kabel slouží samozřejmě jak pro nabíjení, tak i pro synchronizaci vašeho zařízení s počítačem. Dá se tedy skutečně říci, že váš starý Lightning od Applu hravě nahradí a to skutečně se vší parádou. Když už mluvíme o parádě, měli bychom určitě zmínit i to, že Alza svůj kabel obarvila do elegantní černé, červené či zlaté barvy, která je pro mnohé z vás určitě příjemnější než klasická bílá.

Na závěr se dostáváme k tomu, co mnohé z vás nejspíš zajímá nejvíce – k ceně. Ta je při nákupu jednoho kusu díky Black Friday 169 korun, což je vzhledem k vlastnostem kabelů naprostá senzace. Pokud tedy sháníte kvalitní Lightning kabel s certifikací od Applu, právě jste jej našli.