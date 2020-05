Chcete se prohánět neonovými ulicemi? Hříčka Retro Drive pro iOS vám to umožní

Pokud nedočkavě vyhlížíte chystaný Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt RED a neustále vás deprimuje skutečnost, že hra byla odložena až na září, máme pro vás dobrou zprávu. Klasických kyberpunkových hříček je totiž pomálu a jen hrstka z nich se dá označit jako kvalitní. Z tohoto důvodu se nezávislí vývojáři chopili otěží a přispěchali s vlastní alternativou, kde se budeme prohánět neonovými ulicemi a v typickém autě z 80. let testovat rychlostní limity.

Žánr kyberpunkových her byl až donedávna nevyčerpatelnou studnicí nápadů, avšak potom přišel CD Projekt RED a rozhodl se vytvořit nejambicióznější a největší hru tohoto typu – Cyberpunk 2077. Řada vývojářů tak své pokusy vzdala a raději čeká, co z polského studia vypadne. Naštěstí se však nezávislí tvůrci nezalekli a se svou hříčkou Retro Drive se snaží zaujmout milovníky křiklavých neonů a pouličních závodů. V Retro Drive budeme totiž dělat právě tohle, a to prohánět se barevnými ulicemi a snažit se pokořit ostatní závodníky. Samozřejmě nebude chybět pořádně epický doprovodný synthwave soundtrack, který čítá takové hvězdy jako je Fantom ’87, Futurecop!, Highway Superstar, Lost Outrider, Michael Oakley nebo Neon Nox. Ve hře totiž funguje přehrávání na bázi jukeboxu, tudíž si vždy můžete pustit to, co vám v dané situaci rozpumpuje krev v žilách.

Stejně tak rozmanitý je i počet herních módů, kde si můžete střihnout pár kol na čas, nebo si naopak užít jízdu a pustit se do kreativního režimu. Vývojáři navíc hodlají Retro Drive pravidelně obohacovat o další obsah a zásobit hru dalšími tratěmi, tudíž se jen tak nudit nebudete. Intuitivní hratelnost, kombinace barev a epický soundtrack navíc zajistí, že vás titul na hezkých pár hodin přiková k obrazovce a jen tak vás nepustí. Pokud se ti tedy chcete užít autentickou kyberpunkovou atmosféru 80. let, doporučujeme zamířit na App Store a tuto netradiční hru si stáhnout.