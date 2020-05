7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hledáte nějaký spolehlivý textový procesor pro váš iPhone či iPad? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci iWriter, která je dnes navíc k dostání se slevou. Tato aplikace vás na první pohled zaujme minimalistickým designem a nemusíte se bát, že by vám v ní scházela nějaká funkce.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Chrápání dokáže být častokrát velice otravné, především v momentě, kdy sdílíte byt například s rodinou či partnerem. Aplikace SnoreGym : Reduce Your Snoring vám nabídne řadu zajímavých cvičení, které by vám s tímto problémem mohly pomoci a zredukovaly tak samotné chrápání.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Co takhle si dopřát nějakou kvalitní logickou hru a zároveň si u toho zahrát golf? Pokud vás tato představa zaujala, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na hru Golf Peaks. V této hře totiž lezete postupně po skále a na stále vyšší místa se dostáváte právě hraním golfu. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Pokud pracujete například jako soukromník, nebo vás zkrátka zajímá, kolik hodin denně odpracujete, aplikace Chronos Time Tracking pro vás může být perfektním řešením. Tento nástroj totiž perfektně měří čas a následně vám dokáže říci, kolik hodin jste v daném dnu konkrétně věnovali práci.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název poměrně prozrazuje, ve hře Rain Drop Catcher si otestujete vaše reflexy, protože vaším cílem je chytat kapky deště. Co je ale cílem hry? Před sebou budete mít malinký květináč s rostlinkou a vaším úkolem je, abyste ji zajistili dostatek vláhy.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Drtivá většina z vás se již někdy určitě setkala s typem her, ve kterých musíte postavit co možná nejvyšší budovu. Ve hře Trance X jde o to samé a vaším cílem je, abyste postavili nejvyšší mrakodrap a sami sebe tak překonávali. Za zmínku rozhodně stojí propracovanost, kterou u konkurenčních titulů jen tak nenajdete.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Hru TeamJumpers můžete znát z PC nebo Macu a jedná se o skákačku, ve které jde hlavně o týmovou spolupráci. Ve hře TeamJumpers: Lonesome Square na to ale budete kompletně sami. Vaším úkolem je zvolit správnou strategii, vypořádat se s překážkami, získat zlaťáky a celkově uspět.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)