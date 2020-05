Elon Musk se chce zbavit veškerého svého majetku

Vizionář a snad nejkontroverznější osobnost technologického světa, Elon Musk, se na sociální síti Twitter často chlubí s poměrně nevybíravými příspěvky, které odrážejí jeho aktuální mentální rozpoložení a nejednou ho dostaly do pořádného průšvihu. Zářným příkladem může být například nařčení z manipulace s akciovým trhem, kdy Elon na svém profilu předpovídal pohyb akcií Tesly a pohrával si s důvěrou investorů. Za to byl tento filantrop několikrát vyšetřován, kvůli čemuž by člověk čekal, že si dá se svými kontroverzními výroky pohov. Vypadá to však, že jeho studnice šílených nápadů ještě nevyschla. Šéf SpaceX a Tesly totiž pravděpodobně došel osvícení a chce se zbavit veškerého svého majetku.

Na světě neexistuje snad jediný člověk, který by se zajímal o technologie a zároveň neznal jméno legendárního vizionáře Elona Muska. V jeho případě by totiž šlo mluvit až o kultu osobnosti a není se čemu divit. Tento proslulý inženýr, filantrop a zakladatel vesmírné společnosti SpaceX si dává výhradně nadpozemské cíle a kromě několika příslibů dostat lidstvo na Mars aktuálně bojuje také o zakázku NASA s cílem vytvořit speciální modul schopný přesunout lidskou posádku na Měsíc. O Elonovi a jeho ambiciózních plánech by se dalo mluvit hodiny, a stejně tak o jeho kontroverzní povaze, jež mu v minulosti zajistila nemálo průšvihů. Série jeho šílených nápadů ale očividně ještě zdaleka neskončila a naopak nabírá na obrátkách. Musk je totiž ve svých tweetech poměrně sdílný a neváhá vytáhnout na denní světlo ani věci, které se mu aktuálně honí hlavou. A jedna z nich byla například to, že se zbaví svého majetku a oprostí se od pozemských statků.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Co přesně tohoto génia k tomuto kroku donutilo není jasné, avšak podle jeho názoru nepotřebuje ani dům, natož svých 7 luxusních sídel, které mají hodnotu v součtu přes 100 milionů dolarů. Je jisté, že má jeho postoj co do činění s nedávnými nespokojenými tweety o průběhu pandemie a o tom, že vláda zbytečně přibrzdila ekonomiku a omezila možnost cestovat. Musk neváhal tento krok nazvat fašistickým a do éteru vypustil ještě několik dalších excentrických frází, které jeho image příliš neprospějí. Na kontě má navíc další problém, a to je jeho přítelkyně Grimes, vlastním jménem Claire Elise Boucher, jež aktivně působí v hudební branži a živí se jako umělkyně. Ta se na něj podle jeho dalšího tweetu pořádně naštvala a dokonce to vypadá, že bude hezkých pár nocí Musk spát na gauči. S Grimes totiž čekají dítě, což se s prodejem všech pozemských statků jaksi vylučuje. Uvidíme, zda bude mít tato komedie ještě nějakou dohru.