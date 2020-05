Apple Watch si připsaly další záchranu lidského života, tentokrát u našich sousedů

Již je to delší doba, co jsme tu naposledy měli poslední zajímavý příběh o tom, jak se hodinkám Apple Watch podařilo přispět k záchraně něčího života například díky včasnému upozornění na blížící se závažnou zdravotní komplikaci. Přestože Apple sám dle svých slov počítal s tím, že hodinky budou uživatelům v tomto směru užitečné, ani za mák netušil, jak často si podobné zásluhy připíší. I to v posledních letech přimělo zaměřit se na zlepšení zdravotních funkcí hodinek ještě víc. A jak je vidět, spolupráce s experty v oblasti zdravotnictví a přidávání nových funkcí sklízí své ovoce. Apple Watch si totiž na konto připsaly další záchranu lidského života.

Tentokrát se jednalo o 80letou seniorku z Německa, kterou postihla silná bolest na hrudi, nepravidelný pulz, pocení a další příznaky ischemické choroby srdeční. Naštěstí však dotyčná neváhala a vydala se do nejbližší nemocnice v Mohuči, kde se jí ujali místní lékaři a okamžitě zahájili sérii vyšetření kvůli případnému infarktu. O to zvláštnější byla skutečnost, že krevní testy i EKG ukazovaly normální, standardní hodnoty bez jakýchkoliv výchylek. Na závažnou zdravotní komplikaci upozornily jen hodinky Apple Watch, které došly skrze své EKG k jasnému závěru – činnost srdce rozhodně není v normálu. Lékaři proto provedli důkladnější prohlídku, která odhalila ischemickou chorobu srdeční a to dokonce ve vážné formě, jež by ji mohla ohrozit na životě. Pacientka podstoupila invazivní operaci, která vše dala do pořádku a uvolnila arterie, kterými kvůli chorobě neproudil dostatek krve. Během zákroku však kardiologové přišli i na několik dalších objevů, které by jinak mohly přejít bez povšimnutí.

I s ohledem na případ od našich sousedů není divu, že si lékaři Apple Watch pochvalují. Často totiž nabízí preciznější a přesnější záznamy o stavu pacienta než regulérní zdravotnická zařízení a sami experti se shodli na tom, že hodinky dokáží bez problému detekovat nejen ischemickou chorobu srdeční, ale také srdeční arytmii a další závažná onemocnění, o kterých nemusí pacienti vůbec vědět a kvůli tomu nad nimi nepřemýšlí ani jejich lékaři. Jedná se tedy o další důkaz toho, že se investice do hodinek vyplatí. A to nejen kvůli široké škále funkcí, ale zejména díky unikátním technologiím, které mohou doslova zachraňovat lidské životy.