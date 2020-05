7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (4. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Napadlo vás někdy, že byste si vyzkoušeli trošku zainvestovat do akcií a vytvořili si tak své vlastní portfolio? Co takhle si to nejprve nanečisto zkusit? Přesně tohle vám umožní zábavná a propracovaná hra Stock Market Simulator Game, ve které se můžete s akciemi seznámit a případně si vyzkoušet, zdali se z vás dokáže stát parádní obchodník.

Původní cena: 149 Kč (Zdarma)

Chtěli byste udělat soutěž pro vaše fanoušky či přátele a hledáte nějaký nástroj, který by vám dokázal značně pomoci s losováním a poskytnout vám tak náhodou odpověď? V takovém případě by za zkoušku mohl stát nástroj Random Giveaway Comment Picker. Jednoduše vám stačí ručně zadat jména, nebo můžete použít sledující na Instagramu či odběratele na YouTube.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Sprcha je pro mnoho lidí kouzelným místem, na kterém si mohou například zazpívat, avšak hlavně se jedná o místo plné zvláštních myšlenek. Aplikace Observations – Shower Thoughts vám právě takzvané myšlenky ze sprchy bude psát a vy se při nich ještě zasmějete.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky her, které jsou plné parádní akce, chaosu, explozí a různých podivností? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak je tady hra Gunslugs 2 přímo pro vás. V této hře se ocitnete ve světě plném chaosu, kde jedna armády chce převzít kontrolu nad celou galaxií a vaším úkolem je je zastavit.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

V akční RPG hře Lovecraft’s Untold Stories se vrhnete do objevování tajuplného světa, který je vždy zcela náhodně vygenerovaný a čeká v něm na vás spousta zajímavých příběhů. Vy sami budete muset bojovat s různými monstry z bájného světa, vylepšovat si vaše nástroje, řešit hádanky a postupně tak porazit vašeho hlavního nepřítele, kterým je prastarý bůh.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Jak již samotný název tohoto programu sám prozrazuje, aplikace CWMoney Pro – Expense Tracker slouží pro správu vašich osobních financí. Pomocí této aplikace můžete totiž spolehlivě zaznamenávat všechny vaše výdaje a příjmy, díky čemuž můžete například v budoucnu ušetřit.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Strategické hry z prostředí zombie apokalypsy mají nepopiratelně něco do sebe. Ve hře Rebuild bude vaším úkolem shromáždit zbylé přeživší z apokalypsy, vylepšit vaši poslední pevnost a čelit neustále přicházejícím hordám nemrtvých. Tohle ale samozřejmě není vše. Budete totiž muset také hledat potravy, stavět pro samotné přeživší domy, objevovat různé technologie a obecně tak zajistit přežití lidí.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)