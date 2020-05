7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (4. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Animované tapety s sebou přináší řadu užitečných výhod. Jednak se jedná o krásné zpestření vaší klasické pracovní plochy a navíc vás dokáže parádně uklidnit. Stažením aplikace Sandy Beach 3D získáte perfektní animovanou tapetu i pro váš Mac, která vás doslova zanese na klidnou písečnou pláž do ráje.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Earth 3D – Animal Atlas můžete velice snadno a zábavnou formou poznat divoká zvířata z těch nejrůznějších koutů světa. Určitě vás překvapí rozsáhlá databáze této aplikace, která obsahuje rozsáhlou mapu světa, více než 1200 geografických objektů, přes 200 zvířat a okolo 400 rostlin. Jak aplikace vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Co takhle si v současné době trošku procvičit váš mozek pomocí zábavné logické hry Brain App? V této hře na vás čekají hned tři způsoby hraní, přičemž každý z nich vás dokáže každý den parádně otestovat a prohloubit tak vaše schopnosti na poli logického myšlení.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

S pomocí aplikace Boom3D: Volume Booster and EQ můžete velice jednoduše ovládat zvuk vašeho Macu. Tento nástroj vám pomůže například při úpravě hlasitosti, ale jeho dominancí je 3D zvuk. Boom3D: Volume Booster and EQ vám totiž dokáže nasimulovat takzvaný 3D zvuk s libovolnými sluchátky, což rozhodně stojí za to.

Původní cena: 599 Kč (499 Kč)

Aplikace Image Enhance and Restore cílí na všechny nenáročné uživatele, kteří si potřebují upravit své fotografie. Tento nástroj totiž nabízí řadu základních úprav a dokáže vám vcelku spolehlivě vylepšit celý snímek. Výhodou navíc jsou možnosti sdílení. Image Enhance and Restore vám totiž umožní ihned výslednou fotku sdílet na Facebook nebo Twitter.

Původní cena: 229 Kč (199 Kč)

Řadíte se mezi milovníky strategických her, které vám přinesou notnou dávku akce? V takovém případě byste se přinejmenším měli podívat na titul Kingdom Two Crowns. V této hře můžete hrát buďto sami za sebe, nebo v režimu kooperace, přičemž vaším úkolem v roli monarchy bude, abyste dokázali společně vybudovat odolné království, získali si důvěru poddaných a následně ubránili vaše země před nájezdy chamtivých stvoření.

Původní cena: 19,99 € (12,99 €)

Pokud se považujete za byť jen nenáročného hráče, určitě jste již někdy slyšeli o herní sérii Mafia. V současné době je k dostání třetí díl za akční cenu. V Mafii III se přenesete zpět v čase do roku 1968 a zhostíte se role Lincolna Claye. Problémem ale je, že vaši „rodinu“ vyhladí italská mafie. Jak je tomu již zvykem, vezmete spravedlnost do vlastních rukou a jdete se pomstít.

Původní cena: 39,99 € (9,99 €)