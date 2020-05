Tipy na výlety: 5 aplikací, které vám pomohou naplánovat parádní výlet

Pálení čarodějnic ani prvomájové demonstrace jsme si letos vzhledem k aktuální situaci neužili, to ale neznamená, že byste nemohli vyrazit na menší výlet – ideálně tam, kde se nesetkáte s davy dalších výletníků. Pokud tápete, kam byste mohli vyrazit, můžete si přizvat na pomoc některou z aplikací, které vám představíme v dnešním článku.

Na kole i pěšky

Fotogalerie Na kole i pesky iOS 8 Na kole i pesky iOS 7 Na kole i pesky iOS 5 Na kole i pesky iOS 6 +3 Fotek Na kole i pesky iOS 4 Na kole i pesky iOS 3 Vstoupit do galerie

Jak název napovídá, poslouží aplikace Na kole i pěšky všem, kteří plánují pěší nebo cyklistický výlet – ale nejen jim. V aplikaci můžete najít kromě stezek pro horská kola nebo pro pěší také stezky pro jízdu na koni, inline bruslích, ale také vodácké, běžkařské či naučné stezky ve zvolené oblasti. Na mapách si můžete nechat zobrazit nejrůznější body zájmu, jako jsou památky, muzea, galerie a další atrakce, ale třeba také koupaliště, občerstvení nebo ubytování.

Vlakem na výlet

Chcete pro jednou nechat své auto doma a na výlet se vydat vlakem? Pak byste si určitě měli vzít na pomoc aplikaci Vlakem na výlet. Nabízí bohatý výběr doslova stovek různých výletů, které si (respektive vaše ratolesti) můžete ozvláštnit nejrůznějšími soutěžními otázkami z dané lokality. Každý z hravých výletů obsahuje vždy skrytý příběh z naši historie, kromě výletů s více zastávkami zde ale najedete také výlety s jedním jediným cílem. Pro milovníky historie je v aplikaci k dispozici také nabídka historických jízd.

Kudy z nudy

Fotogalerie Kudy z nudy iOS 1 Kudy z nudy iOS 2 Kudy z nudy iOS 3 Kudy z nudy iOS 4 +2 Fotek Kudy z nudy iOS 5 Vstoupit do galerie

Portál Kudyznudy.cz znají jistě zejména rodiny s dětmi – najdete zde tipy na výlety, nejrůznější zajímavé akce a další nápady na to, jak strávit nejen víkend. Zatímco na společenské a kulturní akce si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, pro tipy na výlety do přírody, za památkami nebo na zajímavá místa v České republice můžete aplikaci Kudy z nudy použít kdykoliv. Aktivity jsou v aplikace rozdělené do kategorií, součástí aplikace je také mapa a možnost využití filtrů pro nalezení co nejvhodnějšího tipu na výlety.

Caves of Czech Republic

Fotogalerie Caves in Czech Republic iOS 1 Caves in Czech Republic iOS 2 Caves in Czech Republic iOS 3 Vstoupit do galerie

Patříte mezi milovníky jeskyní, kterých je na našem území vcelku dost? Pak vám na vašich výletech může dělat společnost aplikace Caves of Czech Republic. Aplikace kromě podrobného seznamu jeskyň v České republice nabízí také bohatou fotogalerii, audionahrávky v několika různých jazycích, obsáhlé informace i slovníček s výkladem pojmů z oblasti speleologie. V aplikaci nechybí ani mapa s popisem jednotlivých jeskyní.

Mapy.cz

Pokud vám nevyhovují nativní Mapy od Applu nebo Google Mapy, můžete vyzkoušet ryze české Mapy.cz od Seznamu. Mapy.cz umožňují plánování trasy, nabízí funkci hlasové navigace, a umožňují také stažení map pro použití offline pro případy, kdy se uživatel nachází na místě se slabým signálem. Skvělou funkcí je sekce Moje Mapy, do které si můžete ukládat oblíbená místa i celé trasy. Uložené položky lze sdílet s přáteli či rodinou. Jednou z největších výhod aplikace Mapy.cz je opravdu velký výběr offline funkcí, součástí aplikace je také předpověď počasí a kompatiblita s CarPlay.