Nejlepší aplikace pro zahrádkáře

Počasí venku začíná pomalu, ale jistě přát výsevu všeho možného od bylinek až po rajčata nebo jahody. Nezáleží vůbec na tom, jestli pěstujete na zahradě, na balkóně nebo na parapetu okna – vybrali jsme pro vás několik aplikací, které vás ve vašem zahrádkářském úsilí náležitě podpoří.

PlantNet

Pl@ntNet je aplikace, která vám pomůže identifikovat rostliny s pomocí fotoaparátu vašeho iPhonu. Sama tuto aplikaci používám – moje zkušenost je taková, že vám v 99 % případů (pokud si na focení dáte záležet) poskytne spolehlivý výsledek. Rostliny můžete identifikovat podle listu, celkového vzhledu, květu nebo plodu. Aplikace PlantNet vám vždy nabídne přehled rostlin, které rostou v oblasti, ve které se právě nacházíte, a dozvíte se v ní také informace o rostlině, kterou jste právě identifikovali. Názvy rostlina jsou i v češtině, do knihovny rostlin můžete přispět i svými vlastními záběry. Aplikaci PlantNet stáhnete bezplatně zde.

Garden Answers Plant Id

Garden Answers slouží podobně jako zmíněná Pl@ntNet k identifikaci prakticky všeho, co vám roste na zahradě, za domem, nebo třeba v nedalekém lese. O nalezeném subjektu vám aplikace poskytne detailní informace. Garden Answers Plant Id vám ale také umí poskytnout užitečné informace o tom, co vaše rostliny trápí – ať už jsou to plísně, škůdci nebo jiné nepříjemnosti. Oblíbené výsledky vyhledávání si v aplikaci můžete uložit. Aplikaci Garden Answers Plant Id stáhnete bezplatně zde.

PRO Landscape Home

Začínáte budovat vlastní zahradu a chtěli byste, aby vypadala co možná nejlépe? Díky aplikaci PRO Landscape Home si můžete v několika jednoduchých krocích naplánovat různé verze vzhledu vaší zahrady a udělat si o něm představu dříve, než se pustíte do práce. Stačí jen vyfotografovat příslušné místo a poté k záběrům přidávat fotografie stromů, keřů a dalších objektů. Aplikaci PRO Landscape Home stáhnete bezplatně zde.

Veggie Grower

Jste teprve začínající zahrádkáři a nejste si příliš jistí tím, co přesně vámi pěstované rostliny potřebují? V aplikaci Veggie Grower najdete zásadní informace o všech možných rostlinách od bylinek až po zeleninu. Dozvíte se například, kdy je ten správný čas na klíčení, přesazování, zalévání, jak máte danou rostlinu hnojit nebo kdy byste ji měli ideálně sklidit. Aplikace je v angličtině, infografika je ale dostatečně srozumitelná i pro ty, kteří tímto jazykem nevládnou. Aplikaci Veggie Grower stáhnete bezplatně zde.

MyGarden

Ať už své rostliny pěstujete na zahradě, ve skleníku, na balkoně nebo na parapetu okna, aplikace MyGarden vás pěstováním provede krok za krokem a poskytne vám všechny důležité informace. Kromě údajů o pěstování, růstu, hnojení, sklizni a potřebách vašich rostlin nabízí aplikace MyGarden také zajímavé a inspirativní fotografie, články, tipy a triky. V aplikace najdete také knihovnu rostlin, možnost naplánovat si své zahrádkářské úkoly a mnoho dalšího. Aplikaci MyGarden stáhnete bezplatně zde.