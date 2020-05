6 vtipných aplikací a her na Touch Bar MacBooku Pro

Touch Bar u novějších MacBooků Pro dokáže často zrychlit každodenní práci. Po spuštění určitých aplikací se na Touch Baru zobrazí nástroje, které s onou aplikací souvisí, a vy k nim tak získáte rychlý přístup. Ne každému ale musí Touch Bar vyhovovat – uživatelé si často stěžují na kompletní nevyužitelnost, anebo třeba na nechtěné spouštění určitých akcí. V seriálu Nejlepší aplikace na Touch Bar se můžete dočíst o těch nejlepších aplikacích pro Touch Bar, které můžete využít, pokud vám současné chování Touch Baru nevyhovuje. V tomto článku se podíváme na vtipné aplikace na Touch Bar, které vám nemají pomoci s každodenní práci, ale naopak vás mají pobavit.

Jak aplikace/hry na Touch Bar stáhnout?

Odkazy na všechny aplikace či hry vás přesměrují na GitHub. Zde pro stažení určité aplikace či hry stačí, abyste v pravé části stránky klepnuli na tlačítko Clone or download, kde poté klepněte na možnost Download ZIP. Po kliknutí na tuto možnost se vám stáhne ZIP soubor, ze kterého stačí aplikaci rozbalit a spustit. V případě, že si budete plánovat aplikaci či hru ponechat, tak ji přesuňte do složky Aplikace.

Touch Bar Nyancat

Určitě si pamatujete na fenomén se jménem Nyancat. Kouzelná kočka, jenž za sebou zanechávala duhu, se může z monitoru přesunout na váš Touch Bar. Nechybí samozřejmě klasický Nyancat hudební doprovod, který vám za pár minut začne pěkně lézt na nervy. Touch Bar Nyancat je pro MacBooky Pro s Touch Barem k dispozici jak jinak, než zdarma.

Knight TouchBar 2000

Dalším fenoménem, tentokrát ale z 80. let minulého století, je Knigh Rider. Americký seriál, v čele s hlavním hrdinou Michaelem Knightem, kterého ztvárnil David Hasselhoff, a inteligentním automobilem KITTem, zná nejspíše každý z nás. Na kapotě inteligentního KITTa se tehda nacházel jakýsi „radar“, ve kterém se neustále pohybovalo červené světlo. A tohle světlo si můžete nechat zobrazit i na Touch Baru vašeho MacBooku. Stačí vám k tomu apliakce zdarma s názvem Knight TouchBar 2000.

TouchBar Santa

Uznávám, že v momentálním ročním období asi není úplně vhodné, aby vám v Touch Baru sněžilo. Zima a Vánoce tady však zase budou co nevidět a vánoční atmosféru bude třeba naladit úplně všude, kde to půjde. Za půl roku a nějaký ten den k tomu si tedy na aplikaci TouchBar Santa určitě vzpomeňte. Tato aplikace vám do Touch Baru přidá Santa Clause společně se sněhovými vlačkami. Pusťte si k němu Rolničky a o vánoční atmosfétu je postaráno.

TouchBarBar

Slovo bar má v angličtině vícero významů. Kromě toho, že se v případě Touch Baru jedná o jakýsi „pruh“, tak se může jednat také o klasický bar, který známe z češtiny. Pokud se rozhodnete pro instalaci aplikace TouchBarBar, tak se vám do Touch Baru přidá bar – konrétně emoji čtyř typů alkoholu. Když na jednu z těchto ikon klepnete, tak se přehraje zvuk nalévání vybraného alkoholu. Jak lákavé a osvěžující!

Touch Bar Dino

Pokud jste někdy spustili Google Chrome, když vám nefungoval internet, tak se vám v okně zobrazil dinosaur v poušti. Pokud jste v tomto okně stisknuli mezerník, tak jste mohli začít hrát minihru, ve které jste ovládali onoho dinosaura a vyhýbali se překážkám. Prakticky stejný koncept nabízí i aplikace Touch Bar Dino – ta vám dinosaura v poušti zobrazí v Touch Baru a vy si tak můžete zkrátit dlouhou chvilku. Touch Bar Dino je samozřejmě k dispozici zdarma.

Touch Bar Space Fight

A u her zůstáneme i u této poslední aplikace na Touch Bar. Pokud si stáhnete Touch Bar Space Fight, tak se dostanete do prostředí Vesmíru, kde se svojí lodí bojujete proti předmětům a vyhýbáte se jim. Pro ovládání této hry musíte používat šipky. Věřte nebo ne, Touch Bar Space Fight dokáže být pěkným zabijákem času. I v tomto případě je samozřejmě k dispozici zdarma.