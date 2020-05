Tipy, jak prodloužit výdrž baterie smartphonu

S nízkou výdrží baterie se budeme u jablečných telefonů potýkat už asi navždy. Mezitím, co se iPhone s novou verzí operačního systému skamarádí a výdrž baterie se ustálí, tak Apple jednoduše vydá další verzi iOS a tento navykací proces může začít od znova. Pokud se chcete dozvědět, jakým způsobem můžete na vašem iPhonu prodloužit výdrž baterie, tak dočtěte tento článek až do konce.

Displejem dolů

iPhone disponuje funkcí, díky které je systém schopen poznat, že je zařízení položeno „displejem dolů“. V tomto případě nedojde k rozsvícení displeje, pokud vám přijde nějaká notifikace. Pokud tedy chcete šetřit baterii na vašem iPhonu, tak jej například na stůl pokládejte displejem dolů, aby se zbytečně při každé příchozí notifikaci displej nerozsvěcoval a nespotřebovával tak zbytečně baterii.

Tmavý režim

Pokud vlastníte iPhone, který disponuje OLED displejem, tj. iPhone X a novější vyjma XR, 11 a SE, tak můžete využít tmavý režim pro snížení spotřeby baterie. OLED displeje totiž černou barvu zobrazují tak, že v místě, kde se má zobrazit, úplně vypnou pixely. Vzhledem k tomu, že se po aktivaci tmavého režimu v iOS stane mnoho prvků kompletně černých, tak displej nepotřebuje takový výkon jako v případě, kdy musí vyobrazit všechny pixely. Tmavý režim můžete aktivovat v Nastavení -> Zobrazení a jas, kde klepněte na možnost Tmavý. Popřemýšlejte také o nastavení kompletně černé tapety.

Deaktivace dynamických tapet

Co se týče tapet, tak byste pro ušetření energie v baterii měli na vašem iPhonu deaktivovat dynamické tapety. Tyto tapety se mohou na zamčené a domovské obrazovce hýbat, což způsobuje o něco větší spotřebu energie. Tento problém můžete opět vyřešit tak, že nastavíte kompletně černou, statickou tapetu. Pokud tak chcete učinit, tak přejděte do Nastavení -> Tapeta -> Vyberte novou tapetu, kde rozklikněte sekci Klasické, sjeďte úplně dolů a zvolte černou tapetu.

Deaktivace Probudit zvednutím

Díky funkce Probudit zvednutím se může váš iPhone rozsvítit pokaždé, když jej zvednete například ze stolu směrem nahoru k vašim očím. iPhone je kvůli této funkci neustále ve střehu a ověřuje, zdali jste jej náhodou nezvedli. Kvůli tomu, že je iPhone pořád ve střehu, tak samozřejmě spotřebovává určitou energii z baterie. V tomto případě se tedy může hodit deaktivace funkce Probudit zvednutím. Pokud tak chcete učinit, přejděte do Nastavení -> Zobrazení a jas, kde funkci Probudit zvednutím deaktivujte.

Deaktivace Aktualizace na pozadí

Funkce s názvem Aktualizace na pozadí umožňuje různým aplikacím provádět činnosti na pozadí – například stahování nových zpráv, aktualizace dat o počasí a podobně – a to tehdy, pokud se v aplikaci zrovna nenacházíte. I kvůli tomu může dojít ke zvýšené spotřebě energie z baterie. Je tak nějak známo, že Aktualizace na pozadí si často dokáží ukrojit opravdu velký kus dostupné energie. Pokud chcete tuto funkci vypnout, tak přejděte do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí, kde funkci můžete vypnout buď kompletně, anebo ji zakázat jen určitým aplikacím.

Aktivace Omezení pohybu

Operační systém iOS a iPadOS disponuje různými animacemi a dalšími složitými efekty. I když se to nemusí zdát, tak i provedení těchto animací může vést k vyšší spotřebě energie. Pokud chcete všechny tyto „fancy“ efekty deaktivovat a nahradit je těmi jednoduchými, tak stačí na iPhonu či iPadu přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Pohyb, kde aktivujte funkci z názvem Omezit pohyb. Kromě toho, že tímto zvýšíte výdrž baterie, tak bude zařízení také pocitově rychlejší, a to kvůli kratším animacím.

Deaktivace polohových služeb u aplikací

Polohové služby patří mezi ty služby, které mohou běžet i na pozadí, a to klidně i tehdy, kdy zrovna váš iPhone nepoužíváte. V iOS 13 jsme se sice dočkali omezení využívání polohových služeb na pozadí, a to z důvodů zachování soukromí, to ale neznamená, že určité aplikace nemohou polohové služby využívat i nadále. Polohové služby si mohou při své časté činnosti ukrojit velkou část energie baterie a zároveň k tomu riskujete, že budete nějaké společnosti zasílat data o své momentální poloze. Pokud chcete přístup k polohovým službám nějakým aplikacím zakázat, tak přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby. Zde už najdete seznam aplikací, u kterých si nastavení polohových služeb můžete změnit.

Pozor na teploty

Je známé, že baterie (nejen) uvnitř iPhonů pracují nejlépe v rozmezí teplot od 0 do 35 stupňů Celsia. Cokoliv mimo tohle rozmezí není pro baterie příliš vhodné, o čemž se mohou uživatelé iPhonů přesvědčit například v zimě, kdy dochází k častému vypínání zařízení. Zdravé baterii zpočátku pohyb mimo doporučené rozmezí teplot nevadí, avšak postupem času v tomto případě dochází k významnému snížení životnosti baterie, což poté vede k nižší výdrži. Abyste co možná nejvíce prodloužili životnost a výdrž baterie, snažte se v vaším zařízením pohybovat v rozmezí teplot od 0 do 35 stupňů Celsia.

Optimalizované nabíjení baterie

V rámci iOS 13 jsme se dočkali nové funkce s názvem Optimalizované nabíjení baterie. Tato funkce má za úkol prodloužit životnost a výdrž baterie uvnitř vašeho zařízení. Baterie se nejraději pohybují v rozmezí nabití od 20 do 80 %, proto byste neměli baterie úplně vybíjet, ale také ne zbytečně „přebíjet“. Vzhledem k tomu, že většina uživatelů nabíjí svůj iPhone v noci při spánku, tak se iPhone klasicky dostane na 100 % poměrně rychle, což znamená, že je na 100 % nabití ještě několik dalších hodin. Pokud aktivujete Optimalizované nabíjení baterie, tak se iPhone v noci nabije jen na 80 % a nabíjení od 80 do 100 % probíhá těsně před tím, než se vzbudíte. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, tak přejděte do Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie, kde Optimalizované nabíjení baterie aktivujte.

Úsporný režim

Pokud váš iPhone vybijete na 20 či 10 %, tak se vám na obrazovce objeví na tuto skutečnost upozornění. Vy si v tomto upozornění poté můžete zvolit, zdali chcete Úsporný režim aktivovat, či nikoliv. Při úsporném režimu dochází k omezení výkonu jader procesoru, čímž se sníží náročnost na výkon baterie. Úsporný režim můžete ale aktivovat i ručně – stačí přejít do Nastavení -> Baterie, kde stačí Režim nízké spotřeby aktivovat. Tento režim si můžete přidat i do ovládacího centra, a to tak, že přejdete do Nastavení -> Ovládací centrum -> Upravit ovládací prvky, kde stačí u možnosti Režim nízké spotřeby klepnout na zelenou ikonu +.