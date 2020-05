5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (1. 5. 2020 – 3. 5. 2020)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Mortdecai: Grandiózní případ

Charlie Mortdecai je nejenom zkušený obchodník, ale tak trochu i podvodník. Jednoho dne se zapojí do honby za ztraceným obrazem – příliš ušlechtilý záměr se ale za tímto nápadem neskrývá. Obraz má totiž být také vodítkem k utajenému sejfu, který je až k prasknutí napěchovaný nacistickým zlatem. Podívejte se, jak si Mortdecai v podání legendárního Johnnyho Deppa poradí s nejednou svízelnou situací.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Je prostě báječná

Isabella je svérázná slečna, která pro svou obživu provozuje nejstarší řemeslo. Chce si tak vydělat dostatek peněz na to, aby se mohla – ostatně jako téměř každý v New Yorku – stát herečkou. Jednoho dne se kupodivu skutečně dostane až na Broadway, série neuvěřitelných a bláznivých situací a překvapení na sebe ale nenechá příliš dlouho čekat. Isabella se zaplétá do absurdní komedie, plné zamilování, tajemství a překážek.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Skrytá identita

Skrytá identita je povedené kriminální drama z režisérské dílny Martina Scorseseho. Děj se odehrává v Bostnou, kde státní policie svádí boj s organizovaným zločinem. Policista Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) dostane za úkol infiltrovat se do zločinecké sítě, které velí Costello (Jack Nicholson). Costello si Billyho oblíbí, Billy ale netuší, že i protistraně se podařila infiltrace do policejních řad.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

About Time

Ve věku jedenadvaceti let se Tim dozvídá úžasné rodinné tajemství: všichni muži v jeho rodině disponují schopností cestovat v čase, respektive vrátit se ke všem událostem v minulosti, které sami prožili. Stačí jen najít si tmavý kout, zavřít oči, pevně sevřít pěsti a cesta časem může začít. Tim své schopnosti dokáže náležitě využít, získat dívku svých snů a díky schopnosti vždy se vrátit do minulosti a napravit každou chybu také vybuduje zdánlivě dokonalý vztah. Nic ale není zadarmo a Tim s každým návratem ztrácí vše, co do té doby prožil.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Expandables: Postradatelní 3

Ve třetím díle populárních Expandables musí tým ústředních hrdinů čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů. Conrad Stonebanks (Mel Gibson) je nyn odpadlíkem a měl být dokonce zabit. Rozhodne se sprovodit celý tým postradatelných ze světa, ti se ale jen tak nedají. Postradatelní se rozrostli o nové členy, kteří se nehodlají jen tak vzdát.