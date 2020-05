Sázka na služby se vyplatila, Apple na nich za kvartál utržil 13,3 miliardy dolarů

To, že se Apple v posledních letech čím dál tím více orientuje na služby spojené s jeho produkty a ekosystém není žádným tajemstvím. Kategorie služeb, které Apple nabízí, zahrnuje App Store, Mac App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iCloud, Apple TV+, Apple News a v neposlední řadě také Apple Arcade a právě toto množství jednotlivých služeb v součtu vygenerovalo za uplynulý kvartál více než 13,3 miliardy amerických dolarů v tržbách. Meziročně to představuje nárůst o 17 %, oproti loňským 11,5 miliardám dolarů.

Společnost neuvedla, jaké konkrétní segmenty z kategorie služeb generovaly největší příjem, ovšem je pravděpodobné, že za meziroční nárůst může zejména spuštění nových služeb jako je Apple TV+, Apple Arcade a Apple Card. Tim Cook uvedl během včerejších rozhovorů s akcionáři, že služba Apple News+, která však stále ještě není aktivní ve většině zemí světa, má více než 125 milionů aktivních uživatelů. Podle Cooka se také zdvojnásobily výnosy z App Store pro iOS zařízení. Tim Cook uvedl, že se růstu dočkaly také služby FaceTime a iMessage, především pak díky tomu, že lidé museli na konci kvartálu pracovat převážně z domu, ovšem z těchto služeb Applu neplyne žádný přímý zisk ani příjem.

Apple se rozhodl plně soustředit na služby v roce 2016, kdy si také stanovil za cíl zdvojnásobit své příjmy ze služeb do konce fiskálního roku 2020, tedy do konce třetího čtvrtletí letošního kalendářního roku a zdá se, že tento cíl hravě překoná. Společnost má nyní na všech svých platformách 515 milionů aktivních předplatitelů a očekává, že do konce letošního roku to bude 600 milion aktivních předplatných.

Začíná se tak naplno ukazovat, že se Applu sázka na služby vyplatila. Řada z nich je navíc ještě takříkajíc v plenkách a například Apple TV+ má řada uživatelů stále zdarma díky nákupu nových produktů, ke kterým Apple automaticky přidával předplatné na jeden rok. Ovšem je nutné podotknout, že společnost nikde neuvedla, jaké zisky má přímo ze služeb a mluví stále jen o příjmech a tržbách. Přitom je zřejmé, že zejména Apple TV+ je extrémně finančně náročný projekt, ve kterém se po stovkách milionů na tvorbu filmů a seriálů jen zaprášilo. Obrovské množství dolarů, které do služeb nateklo z kreditních karet zákazníků a vytvořilo meziročně nárůst tržeb tak ještě nemusí přímo znamenat výrazný nárůst zisku.