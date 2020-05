7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (1. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Mobilní verze stolního tenisu vás dokáže zabavit i na dlouhé hodiny. Ve hře Real Table Tennis se vrhnete přímo k hracímu stolu a vaším úkolem bude porážet vaše nepřátele. Výhodou navíc je, že si můžete zahrát buďto turnaj či ligu, ale k dispozici máte i klasický multiplayer.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zajímalo vás někdy, kolik času kupříkladu strávíte v práci, ve škole, doma, v posilovně a na dalších místech? Přesně v tom vám pomůže aplikace C-Time, která na základě vaší GPS polohy dokáže měřit čas, který jste strávili na určitých místech. Díky tomu můžete zjistit řadu zajímavých informací a dokonce je můžete exportovat a sdílet například s přáteli.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Určitě někdy svým přátelům rozesíláte fotografie z různých míst a chcete jim tak dát vědět, že jste zrovna byli na tomhle místě. Tento proces vám dokáže usnadnit aplikace Snap! I was there, která automaticky do fotografií přidá polohu a pomocí umělé inteligence dokáže detekovat, co se na vašem snímku nachází.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

S pomocí aplikace Smart Resize 2x můžete velice jednoduše a rychle zvětšit rozlišení vašich obrázků. Tato aplikace totiž také využívá umělou inteligenci, díky které můžete až dvojnásobně snímek zvětšit, aniž byste ztratili kvalitu a měli jej případně rozmazaný. Smart Resize 2x si také poradí s odstraněním nevyžádaných objektů, což taktéž zvládá vskutku bravurně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Ve hře Mad Truck 2 se zhostíte role řidiče velkého vozidla a vaším úkolem bude překonat různé trasy v daném časovém limitu. Budete si ale muset dávat obrovský pozor na zmiňované trasy. Čeká na vás totiž řada různých překážek a dokonce i nemrtvých, což vám splnění časového limitu rozhodně neusnadní.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace SwiftDocs: Esign & Markup PDFs můžete velice jednoduše podepisovat, skenovat a konvertovat vaše dokumenty ve formátu PDF. Tento nástroj vám poskytne řadu užitečných výhod na váš iPhone či iPad. Co vše aplikace nabízí a jak vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Pokud se věnujete studiu matematiky, nebo se jen zkrátka zajímáte o tuto disciplínu, možná by se vám mohla hodit aplikace MathStudio Express. Jedná se totiž o profesionální vědecký kalkulátor, který nabízí širokou škálu těch nejrůznějších funkcí a stane se vaším parťákem u každého příkladu.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)