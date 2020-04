Na iOS konečně dorazila hříčka Echoes of Aeons

O studiu Alchimia a Crescent Moon jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale vězte, že se jedná o zkušené a dlouholeté vývojáři, kteří mají s tvorbou her zkušenost a řadí se mezi veterány. Jejich nejnovější počin, Echoes of Aeons, však trvalo stvořit dlouhých 8 let a až nyní se toto RPG ze staré školy konečně odvážilo spatřit světlo světa. Na první pohled nenápadný titul totiž pod povrchem skýtá mnoho zajímavých herních mechanik a především záplavu nostalgie.

Hra Echoes of Aeons je mezi fanoušky indie počinů takovou městskou legendou, o níž všichni ví, ale nikdo netuší zda někdy existovala nebo existovat bude. Naštěstí vývojáři ze studií Alchimia a Crescent Moon konečně po 8 letech prolomili mlčení a pochlubili se tímto RPG ze staré školy, které nabízí nejen retro kabátek a herní mechaniky z přelomu tisíciletí, ale také epický hudební doprovod a především zajímavý příběh. Hra totiž sleduje osud Rinelesca „Rin“ Stellaris a Eldrica Estelliona, dvou hrdinů ve světě zvaném Terra, který se nachází uprostřed hrozné války a je jen na nich, aby zastavili krveprolití. Pochopitelně tak nebude chybět pořádně napínavá zápletka, která zabrousí až do filozofických zákoutí.

Fotogalerie echoes of aeons 2 echoes of aeons 3 echoes of aeons 4 echoes of aeons 5 +3 Fotek echoes of aeons 6 echoes of aeons Vstoupit do galerie

Na druhou stranu se však nemusíte bát pomalého tahové souboje, kde jste jednoho nepřítele likvidovali i několik minut. Echoes of Aeons spoléhá na rychlý a frenetický soubojový systém, kde budou hrát prim reflexy a využití nejrůznějších schopností. Zatím to rozhodně vypadá, že se máme na co těšit, a byť vývoj trval neuvěřitelně dlouho, nakonec přinesl své ovoce. Hra se však může pochlubit ještě jednou nespornou výhodou. Mikrotransakce jsou totiž neexistujícím prvkem a po dlouhé době tu máme nezávislou hru, která nespoléhá na zbytečné protěžování peněženek hráčů. Pokud vás tedy tato unikátní hříčka zaujala a nebojíte se vlny nostalgie, zamiřte na App Store a hru si za 129 korun pořiďte.