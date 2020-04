7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud se řadíte mezi milovníky takzvaných roguelike her a koukáte se po nějakém titulu, který by vás dokázal zabavit na dlouhé hodiny, rozhodně by vaší pozornosti neměla uniknout hra Rogue Hearts – Standalone. V této hře budete prozkoumávat různé náhodně generované žaláře, bojovat s nepřáteli a sbírat různé odměny a věci.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Rogue Hearts - Standalone 2 Aplikace se slevou-Rogue Hearts - Standalone 3 Aplikace se slevou-Rogue Hearts - Standalone 4 Aplikace se slevou-Rogue Hearts - Standalone 5 +2 Fotek Aplikace se slevou-Rogue Hearts - Standalone 1 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Remote Drive for Mac – Pro můžete velice snadno a rychle proměnit váš iPhone či iPad v bezdrátové úložiště, ke kterému následně můžete přistupovat skrze váš Mac. Aplikace samozřejmě funguje oboustranně a umožní vám z vašeho mobilního zařízení přehrávat například videa z Macu a procházet nebo kopírovat soubory.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]5 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]4 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]1 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]3 +2 Fotek Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]2 Vstoupit do galerie

Považujete se za hrdého fanouška Hvězdných válek a zároveň máte v oblibě hry ze žánru RPG? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano a ano, určitě byste se přinejmenším měli podívat na hru Star Wars: KOTOR. V této hře se ocitnete v období 4000 let před Galaktickým impériem a doslova určíte váš vlastí osud. Jakou cestou se totiž se svým hrdinou vydáte je jen na vás.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Star Wars KOTOR 1 Aplikace se slevou-Star Wars KOTOR 5 Aplikace se slevou-Star Wars KOTOR 4 Aplikace se slevou-Star Wars KOTOR 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Star Wars KOTOR 2 Vstoupit do galerie

V dnešním světě máme k dispozici skutečně širokou škálu těch nejrůznějších pravítek, které slouží pro různé účely a jinak se s nimi manipuluje. Aplikace Ruler Box – Measure Tools vám pár z těchto pravítek představí a naučí vás s nimi správně pracovat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Ruler Box - Measure Tools 1 Aplikace se slevou-Ruler Box - Measure Tools 5 Aplikace se slevou-Ruler Box - Measure Tools 4 Aplikace se slevou-Ruler Box - Measure Tools 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Ruler Box - Measure Tools 2 Vstoupit do galerie

Ve hře Sorcery! 4 se vydáte na nezapomenutelné dobrodružství, při kterém budete prozkoumávat různé zakleté citadely plné nepřátel, magie a různých pastí. Samozřejmě se nevyhnete ani soubojům, kdy se tváří v tvář postavíte těm nejrůznějším monstrům, které vám rozhodně nic zdarma nedají.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Určitě jste se již někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali na vašem iPhonu prohlížet hned dvě internetové stránky zároveň. Přesně tohle vám umožní prohlížeč Split – Dual Browser Tabs. Pomocí něj totiž můžete „rozdělit“ obrazovku na dvě okna a procházet si dvě stránky najednou.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Co takhle se pustit do zombie apokalypsy, kde vás jediná chyba může stát život? Přesně o tomto je hra Wanna Survive, která vám nabídne propracovaný bojový tahový systém. Hlavní pro vás ale bude vymyslet perfektní taktiku. Jak jsme totiž již zmínili, každá chyba pro vás může být doslova destruktivní a může vás poslat na samotný začátek.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)