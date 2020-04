Spin-off Five Nights at Freddy’s si užijeme i na iPhonech

Kdo by neznal populární herní sérii Five Nights at Freddy’s, která má poměrně dlouhou a bohatou historii. První díly se nesly v duchu děsivých zážitků a nepříjemných lekaček, kdy na vás vyskočili oživlí robotičtí plyšáci a pěkně vám znepříjemnili život. Bohužel od té doby sláva této ságy poněkud uvadla, a to ze zřejmého důvodu. Herní prvky se opakovaly, vývojáři nebyli schopní přijít s něčím novým a hráče nekonečné bránění své skromné základny před nájezdy vraždících strojů zkrátka přestalo bavit. Naštěstí však tvůrci z Clickteam přišli s mobilním remasteroavným spin-offem, který by mohl staré fanoušky nalákat zpět.

Série Five Nights at Freddy’s si za ta léta užila své a stala se spíše terčem nejapných vtípků. Ač se totiž zprvu jednalo o poměrně zábavnou a nízkorozpočtovou hříčku, vývojáři postupem času ztratili směr a byli nuceni věnovat nějakou dobu kýžené sebereflexi. V tu chvíli vstoupilo na scénu studio Clickteam, které se rozhodlo všechny staré díly zremasterovat, vylepšit grafickou stránku i ovládání a přinést je i na mobilní zařízení. Nakonec se ukázalo, že tvůrci zkrátka umí a v mnoha ohledech svou pílí překonali i původní autory. Po několika úspěšných debutech se tak premiéry na Androidu a iOS dočká i spin-off Ultimate Custom Night, který hráčům umožní vytvořit si vlastní zážitek šitý na míru, a to pomocí až 50 animatroniků.

Pochopitelně nebude chybět vylepšená grafika, přizpůsobené uživatelské rozhraní a intuitivní ovládání, které vám rozhodně zpříjemní hraní na telefonu. Kromě toho hra obsahuje i speciální volitelné skiny a celou řadu výzev, za něž dostanete herní měnu, již můžete utratit za další předměty. Váš cíl bude opět jediný, a to bránit svou skromnou kancelář před vraždícími animatroniky v podobě roztomilých plyšáků. Ať už to zní sebevíc snadně, věřte, že budete často umírat a chvíli potrvá, než se celý systém naučíte. Tak či onak se jedná o příjemnou jednohubku, která za dlouhých večerů zabaví a především nabídne nové herní mechaniky. Máte-li tedy zálusk na nějaký ten horor, zamiřte na App Store a hru si za79 korun pořiďte.