MacOS trápí další chyba, dokáže zahltit úložiště prázdnými daty

V posledních letech se čím dál tím častěji setkáváme s různými chybami a bugy, které se objevují v rámci operačních systému iOS, iPadOS či macOS. Zatímco v minulých letech byly tyto systémy prakticky dokonalé, tak v poslední době je různých neopravených chyb v systémech hned několik – a objevují se další. Je ale nutné podotknout, že operační systémy od Applu mají stále více a více funkcí, tudíž je velmi pravděpodobné, že si některé z nich nebudou s ostatními částmi systému „rozumět“ a vyskytnou se chyby.

Co se týká jedné z posledních objevených chyb v macOS, tak by se měli mít na pozoru hlavně uživatelé, kteří využívají aplikaci Přenos obrázků. Novou chybu objevili vývojáři aplikace NeoFinder a informovali o ní v rámci blogového příspěvku, jenž nese název Another macOS bug in Image Capture, česky tedy Další bug macOS v Image Capture. Chyba se projevuje tehdy, kdy tento nástroj konvertuje fotografie ve formátu HEIF, které jsou pořízeny na iPhonu, do rozšířenějšího formátu JPG. Přenos obrázků konvertuje při přenosu formát HEIF do JPG jen tehdy, pokud mají uživatelé v předvolbách odškrtnutou možnost Zachovat originály, což je tedy další z aspektů pro projevení chyby. Při oné konverzi bohužel aplikace ke každé fotografii přidá 1,5 MB prázdných dat.

Možná si říkáte, že 1,5 MB je zanedbatelných, znovu ale zdůrazňuji, že Přenos obrázků tato nepotřebná data přidá ke každé konvertované fotografii. Pokud se tedy rozhodnete do Macu přenést 10 tisíc fotek (což už v dnešní době není úplně hodně), tak se na vašem úložišti po dokončení operace objeví o 15 000 MB (15 GB) dat více, které jsou naprosto k ničemu. To se může stát problémem, pokud vlastníte základní SSD úložiště, které je u některých jablečných počítačů klidně jen 128 GB. Vývojáři z NeoFinder údajně tuto chybu objevili náhodou, a to při zkoumání metadat konvertovaných fotografií. Údajně už proběhlo nahlášení chyby Applu, který doufejme pilně pracuje na opravě.