Boj Applu s jeho bývalým právníkem nabírá na obrátkách

O bývalém právníkovi Applu, a zároveň viceprezidentovi pro korporátní právo, toho v minulosti bylo napsáno již hodně. Nechvalný soudní spor se s ním totiž táhne již od roku 2018, a byť by se po měsících ticha mohlo zdát, že byla celá záležitost uložena k ledu, je tomu právě naopak. Podle Genea Levoffa bylo totiž jeho obvinění neústavní a soud by ho měl přehodnotit, zejména tedy v souvislosti s údajný insider tradingem.

Jeden z tehdejších spolupracovníků Applu a zároveň vážený viceprezident pro korporátní právo, Gene Levoff, si pravděpodobně poslední dva roky do životopisu nedá. V roce 2018 byl totiž obviněn z takzvaného insider tradingu, tedy obchodování s akciemi a cennými papíry společnosti, pro níž pracoval. To mu dávalo jistou výhodu nad konkurencí a především přístup k interním informacím, k nimž by se jiní investoři nedostali. V podstatě se tak jednalo o cílenou manipulaci trhu a zneužívání svých pravomocí k vlastními obohacení. Původně měl Levoff skončit ve vězení, dokud se celá záležitost neprošetří, ale díky svému majetku se cele vyhnul a stále podává odvolání. Podle něj i jeho obhájce Kevina Marina bylo totiž obvinění protiústavní a Gene údajně žádný zákon explicitně neporušil. Soud tak podle Kevina pochybil a dopustil se sám předčasného závěru, což by mohlo potenciálně bývalému pracovníkovi Applu pomoci na svobodu.

„Definici insider tradingu si soud takřka vymyslel. Podle legislativy a platných zákon totiž nedošlo k žádnému přímému porušení a jelikož není stanoveno jinak, jedná se o protiústavní usnesení,“ vyjádřil se obhájce Kevin Marino na adresu Gena Levoffa a usnesení soudu. Zda se taktiku podaří prosadit je zatím ve hvězdách, ale soudu hraje do karet jedna podstatná událost z roku 2016, kdy došlo k téměř identickému sporu. Další skutečností je to, že Levoff měl přístup ke všem interním informacím dříve než ostatní investoři, načež došlo k vlastnímu obohacení. Tento samotný čin by mohl vyústit v až 6 obvinění týkající se bezpečnostního podvodu i peněžního zpronevěření, což by potenciálně mohlo Genovi zajistit až 20 let ve vězení. Kromě toho by byl nucen zaplatit 5 milionovou pokutu za první prohřešek a až dvojnásobnou částku, kterou si během svých podvodů vydělal. Uvidíme, jak se k celé záležitosti Levoff postaví.