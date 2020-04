7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (29. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Hledáte nějaké alternativní řešení, které by dokázalo nahradit nativní aplikaci Kalendář? V takovém případě by za zkoušku rozhodně stála aplikace Planner Pro – Daily Calendar, která mimo funkcí kalendáře funguje jako váš každodenní plánovač. Pomocí tohoto nástroj si totiž můžete perfektně naplánovat váš den, týden, či dokonce měsíc.

Původní cena: 629 Kč (129 Kč)

S pomocí HoverSee for Safari si můžete daleko jednoduše prohlížet různé snímky a odkazy kompletně zblízka. Jakmile je totiž toto rozšíření aktivní, při každém přejetí kurzoru přes zmiňované obrázky či odkazy, se objekty automaticky přiblíží. Jak aplikace funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 199 Kč (149 Kč)

Perfektní životopis je velice důležitou záležitostí, která dokonce dokáže rozhodnout o vašem vysněném pracovním místě. Aplikace Resume, CV Templates for Pages vám nabídne okolo 500 předpřipravených šablon pro Apple Pages, které vám s tvorbou životopisu hravě pomohou.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Earth 3D můžete v rychlosti proměnit váš Mac v interaktivní glóbus, pomocí kterého se můžete vzdělávat v oboru geografie. Jednoduše vám stačí najet na danou oblast a aplikace vám již sama zobrazí důležité reálie a podrobné informace. Earth 3D se navíc pyšní skutečně rozsáhlou databází s různými HD texturami.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Hra Burly Men at Sea by se dala označit za takový interaktivní příběh, který vypráví o třech vousatých rybářích, kteří se rozhodli ve svém životě udělat změnu. Upustili totiž od všeho, co doposud dělali a vyměnili tak obyčejné dny za dobrodružství. Vaším úkolem bude rozhodovat o následujících krocích a odhalit tak, co vás bude čekat nadále.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Ve hře Beholder se ocitnete ve skutečně zajímavém světě, konkrétněji tedy ve státu, kde doslova neexistuje soukromí a vše je pozorováno. Vy se ocitnete v roli majitele činžovního domu a váš úkol je prostý. Musíte totiž odposlouchávat jakékoliv konverzace vašich nájemníků a případně je nahlásit.

Původní cena: 9,99 € (1,49 €)

Jestliže se řadíte mezi milovníky takzvaných plošinek, vaší pozornosti by určitě neměla utéct hra Hollow Knight. V této hře se ocitnete v rozsáhlém a zpustošeném království, kde bude vaším cílem objevovat různé budovy a místa, bojovat s nepřáteli a vylepšovat svou postavu.

Původní cena: 14,99 € (7,49 €)